Президент Азербайджана высказал США накопившиеся обиды за 30 лет

Алиев: США отменяли санкции против Азербайджана, когда им это было невыгодно

04 октября 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

США используют санкции для собственной выгоды, заявил Алиев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя заявления о введении санкций США против Баку, вспомнил об ограничениях, которые Вашингтоном вводил в 1992 году и отменил в 2001, когда это стало выгодно американским властям. «Американцы начали оккупацию Афганистана, началась захватническая война, и мы стали им нужны. Пока они оставались в Афганистане, эти санкции ежегодно отменялись президентом США», — передает слова Алиева радио Sputnik . Далее он подчеркнул, что после вывода американских войск из Афганистана санкции были вновь восстановлены. Алиев рассказал, что 60 проармянских конгрессменов США призвали к новым санкциям против Азербайджана, добавив, что эти обращения, похоже, исходят из Госдепа. Он также раскритиковал деятельность Минской группы ОБСЕ, которая, по его словам, оправдывала армянскую оккупацию и мешала мирным переговорам, утверждая, что западные страны стремились сохранить эту оккупацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя заявления о введении санкций США против Баку, вспомнил об ограничениях, которые Вашингтоном вводил в 1992 году и отменил в 2001, когда это стало выгодно американским властям. «Американцы начали оккупацию Афганистана, началась захватническая война, и мы стали им нужны. Пока они оставались в Афганистане, эти санкции ежегодно отменялись президентом США», — передает слова Алиева радио Sputnik. Далее он подчеркнул, что после вывода американских войск из Афганистана санкции были вновь восстановлены. Алиев рассказал, что 60 проармянских конгрессменов США призвали к новым санкциям против Азербайджана, добавив, что эти обращения, похоже, исходят из Госдепа. Он также раскритиковал деятельность Минской группы ОБСЕ, которая, по его словам, оправдывала армянскую оккупацию и мешала мирным переговорам, утверждая, что западные страны стремились сохранить эту оккупацию.