Президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя заявления о введении санкций США против Баку, вспомнил об ограничениях, которые Вашингтоном вводил в 1992 году и отменил в 2001, когда это стало выгодно американским властям.
«Американцы начали оккупацию Афганистана, началась захватническая война, и мы стали им нужны. Пока они оставались в Афганистане, эти санкции ежегодно отменялись президентом США», — передает слова Алиева радио Sputnik. Далее он подчеркнул, что после вывода американских войск из Афганистана санкции были вновь восстановлены.
Алиев рассказал, что 60 проармянских конгрессменов США призвали к новым санкциям против Азербайджана, добавив, что эти обращения, похоже, исходят из Госдепа. Он также раскритиковал деятельность Минской группы ОБСЕ, которая, по его словам, оправдывала армянскую оккупацию и мешала мирным переговорам, утверждая, что западные страны стремились сохранить эту оккупацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя заявления о введении санкций США против Баку, вспомнил об ограничениях, которые Вашингтоном вводил в 1992 году и отменил в 2001, когда это стало выгодно американским властям. «Американцы начали оккупацию Афганистана, началась захватническая война, и мы стали им нужны. Пока они оставались в Афганистане, эти санкции ежегодно отменялись президентом США», — передает слова Алиева радио Sputnik. Далее он подчеркнул, что после вывода американских войск из Афганистана санкции были вновь восстановлены. Алиев рассказал, что 60 проармянских конгрессменов США призвали к новым санкциям против Азербайджана, добавив, что эти обращения, похоже, исходят из Госдепа. Он также раскритиковал деятельность Минской группы ОБСЕ, которая, по его словам, оправдывала армянскую оккупацию и мешала мирным переговорам, утверждая, что западные страны стремились сохранить эту оккупацию.