В Тюмени в ДТП погибла 85-летняя женщина

В Тюмени в аварии погибла 85-летняя женщина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. По данным ведомства, в ДТП ее супруг не уступил дорогу другому автомобилю.
«Дорожная трагедия произошла на перекрестке улиц Западносибирской и Стартовой. Во втором часу дня здесь столкнулись автомобили „Ситроен“ и „Танк“. Предварительно, 85-летний водитель „Ситроена“ при повороте налево не уступил дорогу „Танку“, движущемуся прямо», — сообщили в Госавтоинспекции.
Супруга водителя «Ситроена» погибла на месте, самого его госпитализировали в больницу. Второй водитель отделался травмой руки. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости Тюмени для вас в реальном времени — подпишитесь на telegram-канал «Темы Тюмени» и не упустите ничего важного!