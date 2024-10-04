В Тюмени в ДТП погибла 85-летняя женщина

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Виновник аварии госпитализирован в больницу
Виновник аварии госпитализирован в больницу Фото:

В Тюмени в аварии погибла 85-летняя женщина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. По данным ведомства, в ДТП ее супруг не уступил дорогу другому автомобилю.

«Дорожная трагедия произошла на перекрестке улиц Западносибирской и Стартовой. Во втором часу дня здесь столкнулись автомобили „Ситроен“ и „Танк“. Предварительно, 85-летний водитель „Ситроена“ при повороте налево не уступил дорогу „Танку“, движущемуся прямо», — сообщили в Госавтоинспекции.

Супруга водителя «Ситроена» погибла на месте, самого его госпитализировали в больницу. Второй водитель отделался травмой руки. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.

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В Тюмени в аварии погибла 85-летняя женщина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. По данным ведомства, в ДТП ее супруг не уступил дорогу другому автомобилю. «Дорожная трагедия произошла на перекрестке улиц Западносибирской и Стартовой. Во втором часу дня здесь столкнулись автомобили „Ситроен“ и „Танк“. Предварительно, 85-летний водитель „Ситроена“ при повороте налево не уступил дорогу „Танку“, движущемуся прямо», — сообщили в Госавтоинспекции. Супруга водителя «Ситроена» погибла на месте, самого его госпитализировали в больницу. Второй водитель отделался травмой руки. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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