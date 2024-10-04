Школьные классы мэра появились в ЯНАО

Школьные классы главы города открылись в Губкинском
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьные классы мэра открывают в Губкинском
Школьные классы мэра открывают в Губкинском Фото:

В каждой школе Губкинского (ЯНАО) открывают классы главы города. О нововведении в личном telegram-канале рассказал мэр Андрей Бандурко.

«У шестых классов будет три направления: техническое, гуманитарное, естественнонаучное. Конечно же, будут и общие предметы, например: шахматы, хореография, финансовая грамотность и сдача норм ГТО», — объяснил Андрей Бандурко. Мэр добавил, что уже рассказал ученикам городской гимназии о муниципальной службе и собственной работе.

Кроме того, глава города уточнил, что станет для детей наставником. Ранее URA.RU сообщало о том, что в библиотеке Губкинского появилась книжная полка с произведениями, рекомендованными чиновниками.

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В каждой школе Губкинского (ЯНАО) открывают классы главы города. О нововведении в личном telegram-канале рассказал мэр Андрей Бандурко. «У шестых классов будет три направления: техническое, гуманитарное, естественнонаучное. Конечно же, будут и общие предметы, например: шахматы, хореография, финансовая грамотность и сдача норм ГТО», — объяснил Андрей Бандурко. Мэр добавил, что уже рассказал ученикам городской гимназии о муниципальной службе и собственной работе. Кроме того, глава города уточнил, что станет для детей наставником. Ранее URA.RU сообщало о том, что в библиотеке Губкинского появилась книжная полка с произведениями, рекомендованными чиновниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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