Школьные классы мэра появились в ЯНАО

В каждой школе Губкинского (ЯНАО) открывают классы главы города. О нововведении в личном telegram-канале рассказал мэр Андрей Бандурко.
«У шестых классов будет три направления: техническое, гуманитарное, естественнонаучное. Конечно же, будут и общие предметы, например: шахматы, хореография, финансовая грамотность и сдача норм ГТО», — объяснил Андрей Бандурко. Мэр добавил, что уже рассказал ученикам городской гимназии о муниципальной службе и собственной работе.
Кроме того, глава города уточнил, что станет для детей наставником. Ранее URA.RU сообщало о том, что в библиотеке Губкинского появилась книжная полка с произведениями, рекомендованными чиновниками.
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