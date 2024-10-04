Челябинский суд отправил в колонию экс-бойца СВО, убившего собутыльника

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Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Бывшего военного осудили на восемь лет Фото:

Снежинский горсуд Челябинской области отправил на восемь лет в колонию строгого режима бывшего бойца СВО Александра Сергеева, обвиняемого в убийстве собутыльника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Суд признал Сергеева виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Убийство произошло в мае текущего года. Сергеев выпивал со знакомым, когда между ними произошел конфликт. Сначала бывший военный избил собутыльника, а после нанес ему несколько ударов ножом. От полученных травм тот скончался в больнице.

По данным URA.RU, ранее Сергеев уже имел проблемы с законом: отбывал срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. В колонии он принял решение отправиться на СВО. В результате его освободили от уголовной ответственности и сняли судимость. Теперь же он вновь вернулся в колонию.

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Снежинский горсуд Челябинской области отправил на восемь лет в колонию строгого режима бывшего бойца СВО Александра Сергеева, обвиняемого в убийстве собутыльника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд признал Сергеева виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Убийство произошло в мае текущего года. Сергеев выпивал со знакомым, когда между ними произошел конфликт. Сначала бывший военный избил собутыльника, а после нанес ему несколько ударов ножом. От полученных травм тот скончался в больнице. По данным URA.RU, ранее Сергеев уже имел проблемы с законом: отбывал срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. В колонии он принял решение отправиться на СВО. В результате его освободили от уголовной ответственности и сняли судимость. Теперь же он вновь вернулся в колонию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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