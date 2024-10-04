В России предложили запустить адресную программу покупки жилья для студентов и молодых семей

«Молодежная ипотека» станет новым драйвером развития рынка жилья

04 октября 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Рустам Азизов отметил, что популярность семейной ипотеки быстро истощит рынок Фото: Екатерина Христозова © URA.RU Новым драйвером развития ипотечного кредитования и строительного бизнеса в России может стать «Молодежная ипотека». Именно адресные программы могут спасти российский рынок недвижимости и помочь россиянам приобретать жилье по доступным ценам с хорошими процентными ставками. Идею озвучил на круглом столе, посвященном отмене ипотеки с господдержкой, директор по ипотечным продажам и внедрению инструментов группы компаний «А101» Рустам Азизов в Тюмени. «Сейчас основным продуктом стала ипотека семейная. У нас во втором полугодии продажи по этой программе заняли не менее 70% от всего объема. Массовость объяснима: люди боятся, что изменятся условия, как это произошло с ипотекой для IT. Но такая популярность очень быстро истощит банковские лимиты по этому продукту», — поделился мнением Азизов. Эксперты тщательно обсудили ситуацию на ипотечном рынке Фото: Екатерина Христозова © URA.RU Эту точку зрения сейчас поддерживают все участники ипотечного процесса. Анализ рынка показывает: при нынешних темпах лимиты на семейную программу закончатся даже раньше планируемых сроков, пояснил глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. «Сейчас говорят о том, что государство может выделить дополнительные деньги на семейную ипотеку. Но при той выдаче, которая сложилась за август и сентябрь, банкам даже 150-200 миллиардов рублей хватит на месяц максимум», — считает Хусаинов. Впрочем, в первую очередь необходимо беспокоиться не о лимитах. «В настоящий момент записи на новые сделки по семейной ипотеке у банков нет. Уже сейчас застройщикам стоит думать о новой клиентской стратегии и необходимости запуска новых проектов», — прокомментировал ситуацию генеральный директор компании «Этажи Девелопмент» Марсель Габдульманов. Все это непременно приведет к появлению в России новых ипотечных продуктов, уверены участники рынка. Одним из них должна стать ипотека молодежная — в последние годы именно студентам и людям в самом начале своей карьеры сложнее всего обзавестись своим жильем. Это подтверждают исследования, которые совместно с ГК «А101» провел тюменский госуниверситет. Ильдар Хусаинов согласился с Азизовым, что банки быстро израсходуют ресурсы для выдачи семейной ипотеки Фото: Екатерина Христозова © URA.RU «У нас до 40% студентов очной формы обучения — приезжие из других регионов. Причем после завершения обучения в Тюменской области остаются работать, по нашему опыту, до 80% выпускников. И еще одна цифра для понимания ситуации: около 60% студентов считают покупку собственной квартиры невозможной», — привел результаты опроса директор центра развития карьеры и взаимодействия с выпускниками университета Алексей Ларионов. Ситуацию можно изменить. Достаточно дать молодежи те условия, которые они смогут осилить. Проект, предложенный Рустамом Азизовым, предлагает следующие параметры: ставка не выше трех процентов, первоначальный взнос до 10%, а срок кредитования — до 50 лет. В будущем возможно даже введение неких государственных сертификатов, которые будут выдаваться молодым специалистам в случае вступления в брак до 30 лет. «Такая ипотека и такие сертификаты вполне ложатся сразу в три национальные проекта — „Молодежь России“, „Кадры“ и „Семья“. С последним особенно сложно сейчас: по статистике, средний возраст вступления в брак в России приблизился к 35 годам, а, по меркам государства, это уже очень поздно. При этом к 30 годам молодые специалисты уже сделали определенные карьерные успехи, и вполне могут создавать семью. Если помочь им решить квартирный вопрос, демографическая ситуация в стране может заметно улучшиться», — добавил Азизов. Решить проблему сможет адресная поддержка, считают эксперты Фото: Екатерина Христозова © URA.RU Адресные программы на ипотечном рынке должны появиться как можно скорее, уверены и застройщики, и банкиры, и риэлторы. «Уже сейчас идет падение рынка по всем фронтам. Глобально по стране катастрофически падает предложение по вторичному жилью, колом встало предложение по „первичке“. Индивидуальное строительство в третьем квартале года упало почти в 10 раз по отношению ко второму кварталу. Рынку нужны новые драйверы», — пояснил тревогу участников рынка Хусаинов. По сути, предложенный проект способен решить сразу несколько важных задач, которые сейчас стоят перед государством. «Молодежная ипотека» в настоящий момент — только идея. Но она показывает, что у девелоперов есть понимание того, какими могут быть новые адресные программы приобретения жилья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым драйвером развития ипотечного кредитования и строительного бизнеса в России может стать «Молодежная ипотека». Именно адресные программы могут спасти российский рынок недвижимости и помочь россиянам приобретать жилье по доступным ценам с хорошими процентными ставками. Идею озвучил на круглом столе, посвященном отмене ипотеки с господдержкой, директор по ипотечным продажам и внедрению инструментов группы компаний «А101» Рустам Азизов в Тюмени. «Сейчас основным продуктом стала ипотека семейная. У нас во втором полугодии продажи по этой программе заняли не менее 70% от всего объема. Массовость объяснима: люди боятся, что изменятся условия, как это произошло с ипотекой для IT. Но такая популярность очень быстро истощит банковские лимиты по этому продукту», — поделился мнением Азизов. Эту точку зрения сейчас поддерживают все участники ипотечного процесса. Анализ рынка показывает: при нынешних темпах лимиты на семейную программу закончатся даже раньше планируемых сроков, пояснил глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. «Сейчас говорят о том, что государство может выделить дополнительные деньги на семейную ипотеку. Но при той выдаче, которая сложилась за август и сентябрь, банкам даже 150-200 миллиардов рублей хватит на месяц максимум», — считает Хусаинов. Впрочем, в первую очередь необходимо беспокоиться не о лимитах. «В настоящий момент записи на новые сделки по семейной ипотеке у банков нет. Уже сейчас застройщикам стоит думать о новой клиентской стратегии и необходимости запуска новых проектов», — прокомментировал ситуацию генеральный директор компании «Этажи Девелопмент» Марсель Габдульманов. Все это непременно приведет к появлению в России новых ипотечных продуктов, уверены участники рынка. Одним из них должна стать ипотека молодежная — в последние годы именно студентам и людям в самом начале своей карьеры сложнее всего обзавестись своим жильем. Это подтверждают исследования, которые совместно с ГК «А101» провел тюменский госуниверситет. «У нас до 40% студентов очной формы обучения — приезжие из других регионов. Причем после завершения обучения в Тюменской области остаются работать, по нашему опыту, до 80% выпускников. И еще одна цифра для понимания ситуации: около 60% студентов считают покупку собственной квартиры невозможной», — привел результаты опроса директор центра развития карьеры и взаимодействия с выпускниками университета Алексей Ларионов. Ситуацию можно изменить. Достаточно дать молодежи те условия, которые они смогут осилить. Проект, предложенный Рустамом Азизовым, предлагает следующие параметры: ставка не выше трех процентов, первоначальный взнос до 10%, а срок кредитования — до 50 лет. В будущем возможно даже введение неких государственных сертификатов, которые будут выдаваться молодым специалистам в случае вступления в брак до 30 лет. «Такая ипотека и такие сертификаты вполне ложатся сразу в три национальные проекта — „Молодежь России“, „Кадры“ и „Семья“. С последним особенно сложно сейчас: по статистике, средний возраст вступления в брак в России приблизился к 35 годам, а, по меркам государства, это уже очень поздно. При этом к 30 годам молодые специалисты уже сделали определенные карьерные успехи, и вполне могут создавать семью. Если помочь им решить квартирный вопрос, демографическая ситуация в стране может заметно улучшиться», — добавил Азизов. Адресные программы на ипотечном рынке должны появиться как можно скорее, уверены и застройщики, и банкиры, и риэлторы. «Уже сейчас идет падение рынка по всем фронтам. Глобально по стране катастрофически падает предложение по вторичному жилью, колом встало предложение по „первичке“. Индивидуальное строительство в третьем квартале года упало почти в 10 раз по отношению ко второму кварталу. Рынку нужны новые драйверы», — пояснил тревогу участников рынка Хусаинов. По сути, предложенный проект способен решить сразу несколько важных задач, которые сейчас стоят перед государством. «Молодежная ипотека» в настоящий момент — только идея. Но она показывает, что у девелоперов есть понимание того, какими могут быть новые адресные программы приобретения жилья.