Фигуристка Щербакова проведет мастер-класс для ямальских детей

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова приедет в Салехард на мероприятие «Ямальские встречи. Дети», которое состоится 19 октября. Она проведет для ямальских детей мастер класс в Ледовом дворце, об этом URA.RU стало известно из сообщений в СМИ.
«19 октября в Салехарде пройдет мероприятие „Ямальские встречи. Дети“. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова проведет мастер-класс для воспитанников Ледового дворца и встретится со всеми желающими в Национальной библиотеке Ямала», — сообщили на сайте Sports.ru.
Помимо этого, горожане смогут пообщаться и с создателем технологии мульти-серверов для онлайн-игры Даниилом Ермиловым. Совместная встреча с приглашенными гостями состоится в Окружном центре национальных культур.
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