Фигуристка Щербакова проведет мастер-класс для ямальских детей

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Фигуристка покажет мастер-класс в Салехарде
Фигуристка покажет мастер-класс в Салехарде Фото:

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова приедет в Салехард на мероприятие «Ямальские встречи. Дети», которое состоится 19 октября. Она проведет для ямальских детей мастер класс в Ледовом дворце, об этом URA.RU стало известно из сообщений в СМИ.

«19 октября в Салехарде пройдет мероприятие „Ямальские встречи. Дети“. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова проведет мастер-класс для воспитанников Ледового дворца и встретится со всеми желающими в Национальной библиотеке Ямала», — сообщили на сайте Sports.ru.

Помимо этого, горожане смогут пообщаться и с создателем технологии мульти-серверов для онлайн-игры Даниилом Ермиловым. Совместная встреча с приглашенными гостями состоится в Окружном центре национальных культур.

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова приедет в Салехард на мероприятие «Ямальские встречи. Дети», которое состоится 19 октября. Она проведет для ямальских детей мастер класс в Ледовом дворце, об этом URA.RU стало известно из сообщений в СМИ. «19 октября в Салехарде пройдет мероприятие „Ямальские встречи. Дети“. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова проведет мастер-класс для воспитанников Ледового дворца и встретится со всеми желающими в Национальной библиотеке Ямала», — сообщили на сайте Sports.ru. Помимо этого, горожане смогут пообщаться и с создателем технологии мульти-серверов для онлайн-игры Даниилом Ермиловым. Совместная встреча с приглашенными гостями состоится в Окружном центре национальных культур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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