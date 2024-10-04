Власти района ХМАО отреагировали на появление медведя на кладбище

Власти Нижневартовского района ХМАО проверили кладбище, где ходил медведь
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовском районе ХМАО обследовали кладбище, где люди встретили медведя
В Нижневартовском районе ХМАО обследовали кладбище, где люди встретили медведя Фото:

Власти Нижневартовского района ХМАО отреагировали на сообщение о медведе, который гуляет по кладбищу в Излучинске. В пресс-службе района корреспонденту ответили, что места, где видели животных, проверили специалисты: они отпугивали зверей светошумовыми устройствами. 

«Животных видели на территории санатория „Нефтяник Самотлора“, СОНТов „Восток“ и „Восход“, на окраине деревни Пасол, на одной из кустовых площадок Лор-Еганского нефтяного месторождения. В частности, по обращениям граждан проводится обследование территории кладбища в границах Излучинска. Во всех случаях на место оперативно выезжали специалисты, непрошенных гостей удалось отпугнуть с помощью светошумовых сигналов», — сообщили URA.RU в пресс-службе Нижневартовского района.

Также в муниципалитете, по решению Депнедр ХМАО, проводят отстрел диких животных для регулирования их численности. Директор Управления по делам ГО и ЧС района Василий Кубко порекомендовал при встрече со зверем соблюдать правила безопасности: не приближаться к нему или к медвежатам, не подкармливать. «В лесу всегда шумите или громко разговаривайте, избегайте густых кустов, зарослей. Дайте знать медведю, что вы здесь, и он уйдет от вас вглубь леса», — посоветовал Кубко.

Ранее URA.RU писало, что Депнедр ХМАО решил отстреливать медведей из-за многочисленных жалоб на выход животных к людям. Мера необходима для контроля численности диких зверей на территории региона.

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Власти Нижневартовского района ХМАО отреагировали на сообщение о медведе, который гуляет по кладбищу в Излучинске. В пресс-службе района корреспонденту ответили, что места, где видели животных, проверили специалисты: они отпугивали зверей светошумовыми устройствами.  «Животных видели на территории санатория „Нефтяник Самотлора“, СОНТов „Восток“ и „Восход“, на окраине деревни Пасол, на одной из кустовых площадок Лор-Еганского нефтяного месторождения. В частности, по обращениям граждан проводится обследование территории кладбища в границах Излучинска. Во всех случаях на место оперативно выезжали специалисты, непрошенных гостей удалось отпугнуть с помощью светошумовых сигналов», — сообщили URA.RU в пресс-службе Нижневартовского района. Также в муниципалитете, по решению Депнедр ХМАО, проводят отстрел диких животных для регулирования их численности. Директор Управления по делам ГО и ЧС района Василий Кубко порекомендовал при встрече со зверем соблюдать правила безопасности: не приближаться к нему или к медвежатам, не подкармливать. «В лесу всегда шумите или громко разговаривайте, избегайте густых кустов, зарослей. Дайте знать медведю, что вы здесь, и он уйдет от вас вглубь леса», — посоветовал Кубко. Ранее URA.RU писало, что Депнедр ХМАО решил отстреливать медведей из-за многочисленных жалоб на выход животных к людям. Мера необходима для контроля численности диких зверей на территории региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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