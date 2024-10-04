Сотрудникам пермского университета мошенники пишут от имени ректора

Сотрудникам и преподавателям Пермского национально-исследовательского университета (ПГНИУ) приходят сообщения т имени ректора Игоря Германова. На самом деле это пишут мошенники, предупреждают в пресс-службе ПГНИУ.
«В университете отмечены случаи телефонного мошенничества. Руководство университета не имеет к сообщениям никакого отношения», — уточняют в ПГНИУ.
Сотрудников и преподавателей просят проверять номер телефона и @usernamе, с которого приходит сообщение. У мошенников номер часто скрыт. Также советуют не вступать в переписку, а обратиться к руководству лично и не передавать свои банковские реквизиты.
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