Сотрудникам пермского университета мошенники пишут от имени ректора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В университете предупредили о случаях мошенничества
В университете предупредили о случаях мошенничества Фото:

Сотрудникам и преподавателям Пермского национально-исследовательского университета (ПГНИУ) приходят сообщения т имени ректора Игоря Германова. На самом деле это пишут мошенники, предупреждают в пресс-службе ПГНИУ.

«В университете отмечены случаи телефонного мошенничества. Руководство университета не имеет к сообщениям никакого отношения», — уточняют в ПГНИУ.

Сотрудников и преподавателей просят проверять номер телефона и @usernamе, с которого приходит сообщение. У мошенников номер часто скрыт. Также советуют не вступать в переписку, а обратиться к руководству лично и не передавать свои банковские реквизиты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудникам и преподавателям Пермского национально-исследовательского университета (ПГНИУ) приходят сообщения т имени ректора Игоря Германова. На самом деле это пишут мошенники, предупреждают в пресс-службе ПГНИУ. «В университете отмечены случаи телефонного мошенничества. Руководство университета не имеет к сообщениям никакого отношения», — уточняют в ПГНИУ. Сотрудников и преподавателей просят проверять номер телефона и @usernamе, с которого приходит сообщение. У мошенников номер часто скрыт. Также советуют не вступать в переписку, а обратиться к руководству лично и не передавать свои банковские реквизиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...