Мишустин утвердил праздничные дни в 2025 году. Скрин

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Михаил Мишустин одобрил производственный календарь на 2025 год
Михаил Мишустин одобрил производственный календарь на 2025 год Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о праздничных и выходных днях на 2025 год. Календарь опубликовала пресс-служба правительства.

Согласно этому документу, долгие выходные ожидают россиян в январе. Восемь праздничных выходных подряд — с 1 по 8 число. В мае праздничные выходные пройдут с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. В июне также предусмотрены длинные выходные — с 12 по 15 числа.

Праздничные и выходные дни на 2025 год
Праздничные и выходные дни на 2025 год
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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о праздничных и выходных днях на 2025 год. Календарь опубликовала пресс-служба правительства. Согласно этому документу, долгие выходные ожидают россиян в январе. Восемь праздничных выходных подряд — с 1 по 8 число. В мае праздничные выходные пройдут с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. В июне также предусмотрены длинные выходные — с 12 по 15 числа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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