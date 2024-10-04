Михаил Мишустин одобрил производственный календарь на 2025 год
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о праздничных и выходных днях на 2025 год. Календарь опубликовала пресс-служба правительства.
Согласно этому документу, долгие выходные ожидают россиян в январе. Восемь праздничных выходных подряд — с 1 по 8 число. В мае праздничные выходные пройдут с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. В июне также предусмотрены длинные выходные — с 12 по 15 числа.
Праздничные и выходные дни на 2025 год
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