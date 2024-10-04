Врачи устроят в ХМАО праздник для беременных

В больницах и перинатальных центрах ХМАО отметят День беременных 7 октября
© Служба новостей «URA.RU»
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7 октября отмечается День беременных
7 октября отмечается День беременных Фото:

В больницах и перинатальных центрах ХМАО 7 октября отметят День беременных. Врачи проконсультируют будущих мамам по вопросам деторождения, а юристы расскажут о мерах поддержки.

«7 октября в ОКБ Ханты-Мансийска пройдет Акция „День беременных“. Приглашаем будущих мам», — анонсировали врачи окружной клинической больницы Ханты-Мансийска в соцсети «ВКонтакте». В программе — мастер-классы по дыханию во время родов, лекции на темы правильного питания и грудного вскармливания. Еще для будущих мам запустят трансляцию сердцебиения при помощи портативного УЗИ-аппарата. Аналогичные мероприятия организуют в перинатальных центрах Сургута и Нижневартовска.

В Ханты-Мансийске беременных также приглашают посетить торжественную церемонию имянаречения в городском ЗАГСе. «Мероприятие будет проводиться совместно с ОКБ. Приглашены беременные женщины, состоящие на учете в женской консультации. Церемонию имянаречения проведут для семьи с малышом. Затем перейдем к консультации по мерам соцподдержки для семей с новорожденными. Также будет работать площадка по вопросам регистрации рождения в органах ЗАГС», — рассказала URA.RU заведующая отделом ЗАГС Ханты-Мансийска Наталья Гультяева.

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В больницах и перинатальных центрах ХМАО 7 октября отметят День беременных. Врачи проконсультируют будущих мамам по вопросам деторождения, а юристы расскажут о мерах поддержки. «7 октября в ОКБ Ханты-Мансийска пройдет Акция „День беременных“. Приглашаем будущих мам», — анонсировали врачи окружной клинической больницы Ханты-Мансийска в соцсети «ВКонтакте». В программе — мастер-классы по дыханию во время родов, лекции на темы правильного питания и грудного вскармливания. Еще для будущих мам запустят трансляцию сердцебиения при помощи портативного УЗИ-аппарата. Аналогичные мероприятия организуют в перинатальных центрах Сургута и Нижневартовска. В Ханты-Мансийске беременных также приглашают посетить торжественную церемонию имянаречения в городском ЗАГСе. «Мероприятие будет проводиться совместно с ОКБ. Приглашены беременные женщины, состоящие на учете в женской консультации. Церемонию имянаречения проведут для семьи с малышом. Затем перейдем к консультации по мерам соцподдержки для семей с новорожденными. Также будет работать площадка по вопросам регистрации рождения в органах ЗАГС», — рассказала URA.RU заведующая отделом ЗАГС Ханты-Мансийска Наталья Гультяева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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