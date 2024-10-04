Увеличение зарплат учителям повысит престиж профессии и авторитет педагогов. Премьер-министр России Михаил Мишустин на вручении премий правительства в области образования объявил о повышении оплаты труда преподавателям фундаментальных дисциплин в вузах. Директор Центра перспективных исследований и разработок в сфере образования финансового университета при правительстве РФ Наталья Киселева считает, что материальное стимулирование поможет удержать в образовании лучшие кадры.
Во время вручения наград работникам сферы образования в Доме правительства в преддверии Дня учителя Михаил Мишустин подчеркнул, что благодаря труду учителя в новых поколениях появляются те, кому предстоит развивать науку, экономику, социальную сферу, искусство и государство в целом.
«И очень важно, чтобы педагогическое образование в нашей стране укреплялось в статусе престижной профессии. Уже сегодня она входит в тройку самых популярных у абитуриентов. В текущем году конкурс в педагогические вузы на отдельные специальности был около 10 человек на место», — сказал премьер-министр.
Мишустин объявил об учреждении пяти именных стипендий в честь педагогов-новаторов — Антона Макаренко, Василия Сухомлинского, Дмитрия Ушинского, а также всемирно известного психолога Льва Выготского и выдающегося историка Николая Карамзина. Каждая из этих премий будет ежегодно назначаться 10 студентам, ярко проявившим себя в области педагогического образования.
«Рассчитываю, что это позволит привлечь еще больше внимания молодых людей к такой благородной профессии. Будем и дальше оказывать им необходимую поддержку, особенно в начале карьеры. Помогать с жильем, решать бытовые вопросы. Эта задача поставлена нам президентом», — подчеркнул Мишустин.
Премьер заострил внимание на том, что президент Владимир Путин поручил увеличить оплату труда преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах, поскольку основы будущего специалиста закладываются на первых курсах. Запущен пилотный проект, участниками которого станут 50 передовых инженерных школ страны, он охватит 7,5 тысячи педагогов.
Сфера образования конкурирует за кадры с другими отраслями, и нередко хорошие педагоги перестают преподавать или предпочитают заниматься репетиторством, чтобы повысить свой доход. Поэтому вопрос зарплат важен для роста престижа профессии, считает Наталья Киселева. Повышение зарплат преподавателям фундаментальных дисциплин в вузах — шаг властей в этом направлении.
Материальное поощрение педагогов привлечет и удержит в сфере образования специалистов высокого уровня. Только при этом условии можно достичь национальных целей развития России и реализовать нацпроекты по достижению технологического суверенитета, добавила Киселева.
«Сейчас, несмотря на высокие баллы ЕГЭ, с которыми выпускники школ приходят в вузы, им сложно усвоить образовательную программу. Это связано с теми методиками преподавания, которые применяют педагоги в школах. Нужны специалисты, которые могут любого ученика подготовить полноценно к будущему профессиональному обучению и умеют работать с любой аудиторией. Только так мы можем в будущем выполнить такие задачи, как развитие креативной экономики и инноваций», — говорит эксперт.
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