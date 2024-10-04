В Ишиме пропала 30-летняя девушка с татуировкой розы. Фото

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Девушка не сообщила родным о своем местонахождении
Девушка не сообщила родным о своем местонахождении Фото:

С конца сентября в Ишиме не могут установить местонахождение Кристины Надтокиной. Девушка перестала выходить на связь 30 сентября. О ее пропаже сообщили в соцсетях.

«Пропала девушка Кристина Надтокина, 1994 года рождения. Уехала на таски из дома 28 сентября, на связь перестала выходить с 30 числа», — такое сообщение появилось в группе «Ишим пере Подслушано» в соцсети «ВКонтакте».

Девушка была одета в черные кожаные брюки, бежевую куртку черные кроссовки. На левой руке у нее имеется татуировки в виде розы. Любую информацию о местонахождении девушки просят сообщить по телефону 02.

Девушка перестала выходить на связь 30 сентября
Девушка перестала выходить на связь 30 сентября
Фото:

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С конца сентября в Ишиме не могут установить местонахождение Кристины Надтокиной. Девушка перестала выходить на связь 30 сентября. О ее пропаже сообщили в соцсетях. «Пропала девушка Кристина Надтокина, 1994 года рождения. Уехала на таски из дома 28 сентября, на связь перестала выходить с 30 числа», — такое сообщение появилось в группе «Ишим пере Подслушано» в соцсети «ВКонтакте». Девушка была одета в черные кожаные брюки, бежевую куртку черные кроссовки. На левой руке у нее имеется татуировки в виде розы. Любую информацию о местонахождении девушки просят сообщить по телефону 02.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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