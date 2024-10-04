Девушка не сообщила родным о своем местонахождении
С конца сентября в Ишиме не могут установить местонахождение Кристины Надтокиной. Девушка перестала выходить на связь 30 сентября. О ее пропаже сообщили в соцсетях.
«Пропала девушка Кристина Надтокина, 1994 года рождения. Уехала на таски из дома 28 сентября, на связь перестала выходить с 30 числа», — такое сообщение появилось в группе «Ишим пере Подслушано» в соцсети «ВКонтакте».
Девушка была одета в черные кожаные брюки, бежевую куртку черные кроссовки. На левой руке у нее имеется татуировки в виде розы. Любую информацию о местонахождении девушки просят сообщить по телефону 02.
Девушка перестала выходить на связь 30 сентября
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