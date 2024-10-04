Аналитики «Авито»: доля новых автомобилей на рынке продолжает расти

Число новых автомобилей, выставленных на продажу на российском рынке, продолжает расти. По сравнению с 2022 годом объем предложения вырос на 40%. Об этом во время конференции для импортеров автомобилей рассказали аналитики «Авито Авто».
«С начала 2022 года по август 2024 число объявлений в сегменте новых авто выросло на 40%. При этом рост числа активных пользователей категории новых авто на платформе составляет 18% год от году», — сообщают аналитики сервиса.
При этом, как отмечают специалисты, средняя стоимость новых машин год к году снизилась на 6,5% и составляет три миллиона рублей. Кроме того, аналитик отметили, что покупатели все чаще стали интересоваться новыми китайскими автомобилями, сегмент которых составляет 70%.
«За последнее время на рынке появилось много новых марок. Несмотря на рост интереса к новым авто, при поиске и покупке пользователи сталкиваются с целым рядом нюансов — от необходимости разбираться в широком ассортименте предложений до непрозрачности условий в объявлении. Поэтому мы помогаем новым брендам доносить до аудитории информацию о новинках и их особенностях, а также стараемся повысить эффективность взаимодействия дилеров с клиентами — внедряем стандарты качества, модерируем цены, проводим проверки и многое другое», — сообщил Никита Ивахненко, руководитель направления «Новые авто» в «Авито».
Также на конференции были представлены решения для автопроизводителей, ориентированные на автоматизацию процессов управления дилерской сетью, маркетинговые инструменты, помогающие усилить знания целевой аудитории о бренде. Эксперты отметили и то, что соблюдение стандартов качества и требований к листингу, модерация цен на основе данных от импортеров и проверки дилеров создают прозрачные и комфортные условия для покупателей автомобилей.
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