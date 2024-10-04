В ХМАО жители замерзают в домах из-за срыва сроков газификации

Жители Нижневартовска возмущены неоднократным нарушением сроков работ местным подрядчиком, что привело к отсутствию газа в жилых домах в отопительный сезон. Жильцы потратили средства на закупку газового оборудования и ремонтные работы, поэтому не у всех есть возможность закупить дрова или брикеты для обогрева жилья. Об этом URA.RU сообщил вартовчанин Владимир.
«В нашем районе старой части города ведутся работы по программе догазификации. Обещали подать газ абонентам до конца лета. Однако подрядчик, нанятый, компанией ООО „Нижневартовскгаз“ неоднократно срывает сроки: сначала перенесли завершения работ на конец сентября, затем — на конец октября. Уже подошел отопительный сезон, а газа в домах нет. У всех семьи, дети, которые хотят жить в тепле», — рассказал агентству житель Нижневартовска.
В компании «Нижневартовскгаз» пояснили, что срок завершения работ в соответствии с планом-графиком — декабрь 2024 года. «Правительством ХМАО утверждена региональная программа газификации, включающая в себя пообъектный план-график догазификации. В настоящее время в соответствии с указанным планом-графиком Исполнителем посредством привлечения сил подрядчика ведутся строительно-монтажные работы по улице Геологов-Советская. По улице Весенняя выполнены проектно-изыскательские работы. В ближайшее время исполнитель приступит к выполнению строительно-монтажных работ», — прокомментировали ситуацию URA.RU в газоснабжающей компании.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!