04 октября 2024

В Свердловской области ищут полураздетую бабушку с синяком на лице. Фото

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Пенсионерка одета не по погоде (фото из архива) Фото:

В селе Мезенское около Заречного (Свердловская область) пропала 82-летняя Фаина Борисова. Она находится на улице в одной футболке и бриджах с 4 октября, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропала Борисова (Жуйкова) Фаина Арсентьевна, 82 года. Село Мезенское, городской округ Заречный, Свердловская область. С 4 октября 2024 года ее местонахождение неизвестно», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Рост женщины — 160 сантиметров, волосы темно-русые, глаза серые. На момент пропажи была одета в серую футболку с зелено-голубыми разводами, темно-синие бриджи и темно-красные тапочки. Также у пропавшей есть синяк на правой стороне лица.

Любую информацию о местоположении женщины можно сообщить по номеру 8 800 700 54 52. Также можно рассказать о пропавшей инфоргу отряда 8 922 205 72 00 (Анна).

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В селе Мезенское около Заречного (Свердловская область) пропала 82-летняя Фаина Борисова. Она находится на улице в одной футболке и бриджах с 4 октября, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропала Борисова (Жуйкова) Фаина Арсентьевна, 82 года. Село Мезенское, городской округ Заречный, Свердловская область. С 4 октября 2024 года ее местонахождение неизвестно», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Рост женщины — 160 сантиметров, волосы темно-русые, глаза серые. На момент пропажи была одета в серую футболку с зелено-голубыми разводами, темно-синие бриджи и темно-красные тапочки. Также у пропавшей есть синяк на правой стороне лица. Любую информацию о местоположении женщины можно сообщить по номеру 8 800 700 54 52. Также можно рассказать о пропавшей инфоргу отряда 8 922 205 72 00 (Анна).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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