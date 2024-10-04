Происшествия В Свердловской области ищут полураздетую бабушку с синяком на лице. Фото 05 октября 2024 в 03:09 Размер текста - 17 + Пенсионерка одета не по погоде (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Мезенское около Заречного (Свердловская область) пропала 82-летняя Фаина Борисова. Она находится на улице в одной футболке и бриджах с 4 октября, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропала Борисова (Жуйкова) Фаина Арсентьевна, 82 года. Село Мезенское, городской округ Заречный, Свердловская область. С 4 октября 2024 года ее местонахождение неизвестно», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Рост женщины — 160 сантиметров, волосы темно-русые, глаза серые. На момент пропажи была одета в серую футболку с зелено-голубыми разводами, темно-синие бриджи и темно-красные тапочки. Также у пропавшей есть синяк на правой стороне лица. Любую информацию о местоположении женщины можно сообщить по номеру 8 800 700 54 52. Также можно рассказать о пропавшей инфоргу отряда 8 922 205 72 00 (Анна). группа «Отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области», vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В селе Мезенское около Заречного (Свердловская область) пропала 82-летняя Фаина Борисова. Она находится на улице в одной футболке и бриджах с 4 октября, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропала Борисова (Жуйкова) Фаина Арсентьевна, 82 года. Село Мезенское, городской округ Заречный, Свердловская область. С 4 октября 2024 года ее местонахождение неизвестно», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Рост женщины — 160 сантиметров, волосы темно-русые, глаза серые. На момент пропажи была одета в серую футболку с зелено-голубыми разводами, темно-синие бриджи и темно-красные тапочки. Также у пропавшей есть синяк на правой стороне лица. Любую информацию о местоположении женщины можно сообщить по номеру 8 800 700 54 52. Также можно рассказать о пропавшей инфоргу отряда 8 922 205 72 00 (Анна). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям