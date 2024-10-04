В селе Мезенское около Заречного (Свердловская область) пропала 82-летняя Фаина Борисова. Она находится на улице в одной футболке и бриджах с 4 октября, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! Пропала Борисова (Жуйкова) Фаина Арсентьевна, 82 года. Село Мезенское, городской округ Заречный, Свердловская область. С 4 октября 2024 года ее местонахождение неизвестно», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
Рост женщины — 160 сантиметров, волосы темно-русые, глаза серые. На момент пропажи была одета в серую футболку с зелено-голубыми разводами, темно-синие бриджи и темно-красные тапочки. Также у пропавшей есть синяк на правой стороне лица.
Любую информацию о местоположении женщины можно сообщить по номеру 8 800 700 54 52. Также можно рассказать о пропавшей инфоргу отряда 8 922 205 72 00 (Анна).
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