04 октября 2024

Студентка из Екатеринбурга покорила Сергея Лазарева на вокальном конкурсе. Видео

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Сергей Лазарев на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, лазарев сергей
Сергей Лазарев запомнил Анну с предварительных прослушиваний в Екатеринбурге (фото из архива) Фото:

Студентка из Екатеринбурга Анна Глотова покорила жюри всероссийского вокального конкурса «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1», выступив с песней Нюши «Только». Ее талант не остался незамеченным, и Сергей Лазарев сразу узнал девушку с предварительных прослушиваний.

«Ой, это хорошая девочка. Я ее помню», — сказал Лазарев, когда Анна вышла на сцену.

Несмотря на впечатляющее исполнение и похвалы от жюри, Глотова не смогла пройти в финал, набрав 74 балла. Однако ее выступление вызвало бурю эмоций среди членов жюри, многие из которых встали со своих мест в знак признания ее таланта. После выступления Анна получила массу комплиментов и напутственных слов от знаменитостей, подчеркивающих, что неудачи неизбежны на пути к успеху.

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Студентка из Екатеринбурга Анна Глотова покорила жюри всероссийского вокального конкурса «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1», выступив с песней Нюши «Только». Ее талант не остался незамеченным, и Сергей Лазарев сразу узнал девушку с предварительных прослушиваний. «Ой, это хорошая девочка. Я ее помню», — сказал Лазарев, когда Анна вышла на сцену. Несмотря на впечатляющее исполнение и похвалы от жюри, Глотова не смогла пройти в финал, набрав 74 балла. Однако ее выступление вызвало бурю эмоций среди членов жюри, многие из которых встали со своих мест в знак признания ее таланта. После выступления Анна получила массу комплиментов и напутственных слов от знаменитостей, подчеркивающих, что неудачи неизбежны на пути к успеху.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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