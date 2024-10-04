Студентка из Екатеринбурга Анна Глотова покорила жюри всероссийского вокального конкурса «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1», выступив с песней Нюши «Только». Ее талант не остался незамеченным, и Сергей Лазарев сразу узнал девушку с предварительных прослушиваний.
«Ой, это хорошая девочка. Я ее помню», — сказал Лазарев, когда Анна вышла на сцену.
Несмотря на впечатляющее исполнение и похвалы от жюри, Глотова не смогла пройти в финал, набрав 74 балла. Однако ее выступление вызвало бурю эмоций среди членов жюри, многие из которых встали со своих мест в знак признания ее таланта. После выступления Анна получила массу комплиментов и напутственных слов от знаменитостей, подчеркивающих, что неудачи неизбежны на пути к успеху.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!