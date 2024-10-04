Военным в России напомнили о приятной надбавке в следующем году

Денежное довольствие военнослужащих в России планируется проиндексировать на 4,5% с первого октября 2025 года. Эта информация содержится в материалах к проекту федерального бюджета, ознакомиться с которыми удалось РИА Новости.
«Ежегодно на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) в 2025 году на 4,5%, в 2026 году на 4,0% и в 2027 году на 4,0% проиндексированы. С 1 октября бюджетные ассигнования на денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц», — говорится в документах к проекту бюджета.
Ранее правительство России представило в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Это предложение является частью общей бюджетной стратегии, направленной на поддержку социальной стабильности и обеспечение достойного уровня жизни военнослужащих. Подробнее о том, на что потратят деньги — в материале URA.RU.
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