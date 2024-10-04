04 октября 2024

Военным в России напомнили о приятной надбавке в следующем году

РИАН: в бюджете РФ планируют повысить денежное довольствие военным на 4,5%
© Служба новостей «URA.RU»
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Военным увеличат денежное довольствие в 2025 году, пишет агентство
Военным увеличат денежное довольствие в 2025 году, пишет агентство Фото:
новость из сюжета
Бюджет РФ на 2025—2027 годы

Денежное довольствие военнослужащих в России планируется проиндексировать на 4,5% с первого октября 2025 года. Эта информация содержится в материалах к проекту федерального бюджета, ознакомиться с которыми удалось РИА Новости.

«Ежегодно на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) в 2025 году на 4,5%, в 2026 году на 4,0% и в 2027 году на 4,0% проиндексированы. С 1 октября бюджетные ассигнования на денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц», — говорится в документах к проекту бюджета.

Ранее правительство России представило в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Это предложение является частью общей бюджетной стратегии, направленной на поддержку социальной стабильности и обеспечение достойного уровня жизни военнослужащих. Подробнее о том, на что потратят деньги — в материале URA.RU.

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Денежное довольствие военнослужащих в России планируется проиндексировать на 4,5% с первого октября 2025 года. Эта информация содержится в материалах к проекту федерального бюджета, ознакомиться с которыми удалось РИА Новости. «Ежегодно на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) в 2025 году на 4,5%, в 2026 году на 4,0% и в 2027 году на 4,0% проиндексированы. С 1 октября бюджетные ассигнования на денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц», — говорится в документах к проекту бюджета. Ранее правительство России представило в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Это предложение является частью общей бюджетной стратегии, направленной на поддержку социальной стабильности и обеспечение достойного уровня жизни военнослужащих. Подробнее о том, на что потратят деньги — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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