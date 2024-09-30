Правительство заложило в бюджет почти половину денег на соцразвитие: на что потратят средства

Социальный фонд предложил увеличить страховые пенсии с апреля на 14,75%

30 сентября 2024 в 22:12 Размер текста - 17 +

Из бюджета РФ практически половина денег уйдет на развитие социальной сферы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Бюджет РФ на 2025—2027 годы Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета РФ на ближайшие три года. Его размер составляет свыше 40 триллионов рублей. Из них часть будет направлена на развитие социальной политики. Сумма составит более 20 триллионов рублей. Также стало известно, что соцпенсии в России с 1 апреля 2025 года будут проиндексированы на 14,75% согласно проекту бюджета Социального фонда. На что еще пойдут деньги — в материале URA.RU. Половина бюджета — на людей Минфин РФ отметил, что на раздел «Социальная политика» в проекте бюджета заложено около 20 триллионов рублей. В 2025 году потратят 6,4 триллиона, в 2026 году — 7,19, а в 2027 году — 7,24 триллиона рублей. Пенсии будут повышены В новом проекте бюджета на 2025—2027 годы предусмотрена индексация пенсий работающим гражданам с учетом инфляции. С 1 февраля 2025 года страховые пенсии увеличатся на 7,3%. Социальные пенсии с 1 апреля 2025 года проиндексируют на 14,75%. В пояснительной записке, внесенной правительством в Госдуму, указано, что с 1 февраля ежегодно будут проиндексированы публичные обязательства на прогнозный уровень инфляции: в 2025 году — 7,3%, в 2026 году — 4,5% и в 2027 году — 4%. Также с 1 апреля 2025 года будут проиндексированы выплаты, зависящие от социальных пенсий: в 2025 году — на 14,8%, в 2026 году — на 4,5%, в 2027 году — на 4%. Погашение ипотеки многодетным семьям При планировании бюджета для федерального проекта «Многодетная семья» предусмотрены ассигнования для реализации отдельных поручений президента. Включены: увеличение охвата социальной помощи на базе социального контракта для многодетных семей, софинансирование программ по стимулированию рождаемости, а также продление до 2030 года выплаты в 450 тысяч рублей для погашения ипотеки многодетным семьям. Материнский капитал Правительство РФ запланировало выделить около 1,7 триллиона рублей на материнский капитал в 2025—2027 годах. С 1 февраля 2025 года выплаты будут проиндексированы по уровню инфляции. В 2026 году на эти цели выделят 575 миллиардов рублей, а в 2027 — 612 миллиардов. Помощь регионам с низкой рождаемостью Регионы России с низкой рождаемостью получат 37,5 миллиона рублей на улучшение демографической ситуации. Эти средства включены в бюджет на 2025 год и план на 2026—2027 годы в рамках нацпроекта «Семья». Финансирование направлено на поддержку региональных программ, повышающих рождаемость в территориях с коэффициентом ниже среднего по стране по итогам 2023 года. Новая выплата для многодетных родителей С 2026 года в России введут новую семейную выплату для родителей с двумя и более детьми. На эти выплаты в бюджете предусмотрено 101 миллиард рублей в 2026 году и 108 миллиардов в 2027. Однако не указаны частота выплат и их размер. Эта мера является частью федерального проекта «Поддержка семьи» и включает в себя индексацию маткапитала. Поддержка малоимущих граждан и инвалидов Для развития системы долгосрочного ухода за пожилыми и инвалидами, нуждающимися в постоянном уходе, выделено более 80 миллиардов рублей. Кроме того, на поддержку демографических инициатив в регионах с низкой рождаемостью направлено 37,5 миллиарда рублей. Программа социального контракта для поддержки малоимущих граждан получит более 130 миллиардов рублей, что позволит расширить круг получателей и помочь им обрести устойчивый доход. Также расширен перечень субъектов, где будет развиваться комплексная программа реабилитации и реабилитации детей-инвалидов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета РФ на ближайшие три года. Его размер составляет свыше 40 триллионов рублей. Из них часть будет направлена на развитие социальной политики. Сумма составит более 20 триллионов рублей. Также стало известно, что соцпенсии в России с 1 апреля 2025 года будут проиндексированы на 14,75% согласно проекту бюджета Социального фонда. На что еще пойдут деньги — в материале URA.RU. Минфин РФ отметил, что на раздел « Социальная политика» в проекте бюджета заложено около 20 триллионов рублей. В 2025 году потратят 6,4 триллиона, в 2026 году — 7,19, а в 2027 году — 7,24 триллиона рублей. В новом проекте бюджета на 2025—2027 годы предусмотрена индексация пенсий работающим гражданам с учетом инфляции. С 1 февраля 2025 года страховые пенсии увеличатся на 7,3%. Социальные пенсии с 1 апреля 2025 года проиндексируют на 14,75%. В пояснительной записке, внесенной правительством в Госдуму, указано, что с 1 февраля ежегодно будут проиндексированы публичные обязательства на прогнозный уровень инфляции: в 2025 году — 7,3%, в 2026 году — 4,5% и в 2027 году — 4%. Также с 1 апреля 2025 года будут проиндексированы выплаты, зависящие от социальных пенсий: в 2025 году — на 14,8%, в 2026 году — на 4,5%, в 2027 году — на 4%. При планировании бюджета для федерального проекта «Многодетная семья» предусмотрены ассигнования для реализации отдельных поручений президента. Включены: увеличение охвата социальной помощи на базе социального контракта для многодетных семей, софинансирование программ по стимулированию рождаемости, а также продление до 2030 года выплаты в 450 тысяч рублей для погашения ипотеки многодетным семьям. Правительство РФ запланировало выделить около 1,7 триллиона рублей на материнский капитал в 2025—2027 годах. С 1 февраля 2025 года выплаты будут проиндексированы по уровню инфляции. В 2026 году на эти цели выделят 575 миллиардов рублей, а в 2027 — 612 миллиардов. Регионы России с низкой рождаемостью получат 37,5 миллиона рублей на улучшение демографической ситуации. Эти средства включены в бюджет на 2025 год и план на 2026—2027 годы в рамках нацпроекта «Семья». Финансирование направлено на поддержку региональных программ, повышающих рождаемость в территориях с коэффициентом ниже среднего по стране по итогам 2023 года. С 2026 года в России введут новую семейную выплату для родителей с двумя и более детьми. На эти выплаты в бюджете предусмотрено 101 миллиард рублей в 2026 году и 108 миллиардов в 2027. Однако не указаны частота выплат и их размер. Эта мера является частью федерального проекта «Поддержка семьи» и включает в себя индексацию маткапитала. Для развития системы долгосрочного ухода за пожилыми и инвалидами, нуждающимися в постоянном уходе, выделено более 80 миллиардов рублей. Кроме того, на поддержку демографических инициатив в регионах с низкой рождаемостью направлено 37,5 миллиарда рублей. Программа социального контракта для поддержки малоимущих граждан получит более 130 миллиардов рублей, что позволит расширить круг получателей и помочь им обрести устойчивый доход. Также расширен перечень субъектов, где будет развиваться комплексная программа реабилитации и реабилитации детей-инвалидов.