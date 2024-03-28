О каких заболеваниях говорит боль в спине и пояснице

28 марта 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

Врачи-неврологи советуют не дожидаться, пока боли в спине станут хроническими Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU Частые боли в спине и пояснице могут быть симптомами различных заболеваний — люмбаго, межпозвоночной грыжи, остеохондроза, кишечной непроходимости и даже инфаркта миокарда. Врачи-неврологи советуют не дожидаться, пока боли в спине станут хроническими и привезут к серьезным последствиям. Почему болит спина, как выяснить причину боли, к какому специалисту обращаться и как сохранить здоровую спину — в материале URA.RU. Почему болят спина и поясница Спина в некоторой степени предрасположена к травмированию и боли, утверждают специалисты «Клиники доктора Груздева». Позвоночник выполняет несколько функций, в том числе опорную, защитную, амортизационную и двигательную, поэтому боль в спине может быть следствием как плохой осанки, так и сильной единовременной нагрузки, резкого движения или поворота. Боли в спине и пояснице могут быть связаны с заболеваниями внутренних органов, травмой позвоночника (в том числе переломом). Чаще всего неврологические боли указывают на остеохондроз, а иногда — на симптом патологии ЖКТ, камней в почках и др. Как выяснить причину болей в спине Выяснить, почему болит спина, непросто. Боль между лопаток может быть связана не только с грудным остеохондрозом, но и с бронхитом и кашлем. Если болят мышцы спины, дискомфорт может объясняться перенапряжением из-за подъема тяжестей накануне. Боль в спине справа или слева может быть вызвана резким поворотом туловища. Врачи называют и серьезные причины частых и резких болей. Например, воспаление внутренних органов, конкременты в почках, ушиб позвоночника. Если диагностика спины не показала дегенеративных изменений, стоит обследовать внутренние органы, советуют специалисты. Так, дискомфорт в области поясницы может быть симптомом нефроза. Возможные причины ноющей боли: миозит;

люмбаго;

межпозвонковая грыжа. Такая боль обостряется при подъеме тяжестей, физической работы, переохлаждении, долгом нахождении в одном положении. Причины стреляющей боли в конечности: межпозвонковая грыжа;

радикулит;

остеохондроз. Дискомфорт усиливается при ходьбе, наклонах, кашле и чихании. Чувствуется слабость в ногах и руках. Причины пульсирующей боли: межпозвонковая грыжа;

остеохондроз;

люмбаго;

спондилез. Дискомфорт не проходит даже после приема анальгетика. Следует обратить особое внимание на возможные причины распирающей и давящей боли: в области грудной клетки — ТЭЛА и инфаркт миокарда;

на любом участке позвоночника — спондилоартроз;

в области поясницы — кишечная непроходимость;

в области шеи — атеросклероз. Какой врач поможет вылечить боли в спине Обычно за несколько дней боль утихает. Если дискомфорт только нарастает, боль интенсивная, то нужна квалифицированная медицинская помощь. Следует записаться на прием к врачу-неврологу. Скорее всего, специалист назначит сдачу анализов и предложит пройти аппаратное обследование. Если спина болит из-за заболеваний внутренних органов, доктор направит вас к другому узкому специалисту. Вам может понадобиться дополнительное обследование (например, МРТ исследование, электронейромиография — ЭНМГ, УЗИ брюшной полости, почек и малого таза). Для установления точной причины боли в области спины применяются следующие методики: рентгенография позвоночного столба, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. Что будет, если не лечить боль в спине При отсутствии лечения болезнь переходит в постоянный спазм с миофасциальным болевым синдромом. С возрастом происходит нарушение симметрии позвоночника. Появляются сколиоз, кифоз, грыжи. Любое искривление способно причинять дискомфорт, портить внешний вид человека, а в запущенной форме — причинять постоянные боли. Как сохранить здоровую спину Держите осанку. Избавляйтесь от сутулости. Приучайте себя ходить и сидеть с развернутыми плечами и прямой спиной. Со временем мышцы привыкнут, а манера держаться подтянуто войдет в привычку и перестанет доставлять дискомфорт, говорят специалисты медицинского центра «Юнона». Используйте удобную мебель. Для работников интеллектуального труда, которые проводят продолжительное время за письменным столом, необходим стул с подголовником и зоной поддержки поясницы. Именно такая конструкция позволит ослабить напряжение в шее и предотвратить искривление позвоночника в поясничном отделе. Занимайтесь гимнастикой. Сделайте перерыв на работе, если чувствуете, что мышцы онемели и перенапряжены. Проводите пятиминутную разминку каждый час, чтобы повысить тонус органов и улучшить кровообращение. Приседания, прыжки и упражнения на растяжку отлично укрепляют кости и связки, удлиняют сосуды. Ранее URA.RU рассказывало о том, какие симптомы указывают на возможность опасного заболевания — рак кишечника. Первый симптом рака назвал кандидат медицинских наук Сергей Радимов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Частые боли в спине и пояснице могут быть симптомами различных заболеваний — люмбаго, межпозвоночной грыжи, остеохондроза, кишечной непроходимости и даже инфаркта миокарда. Врачи-неврологи советуют не дожидаться, пока боли в спине станут хроническими и привезут к серьезным последствиям. Почему болит спина, как выяснить причину боли, к какому специалисту обращаться и как сохранить здоровую спину — в материале URA.RU. Спина в некоторой степени предрасположена к травмированию и боли, утверждают специалисты «Клиники доктора Груздева». Позвоночник выполняет несколько функций, в том числе опорную, защитную, амортизационную и двигательную, поэтому боль в спине может быть следствием как плохой осанки, так и сильной единовременной нагрузки, резкого движения или поворота. Боли в спине и пояснице могут быть связаны с заболеваниями внутренних органов, травмой позвоночника (в том числе переломом). Чаще всего неврологические боли указывают на остеохондроз, а иногда — на симптом патологии ЖКТ, камней в почках и др. Выяснить, почему болит спина, непросто. Боль между лопаток может быть связана не только с грудным остеохондрозом, но и с бронхитом и кашлем. Если болят мышцы спины, дискомфорт может объясняться перенапряжением из-за подъема тяжестей накануне. Боль в спине справа или слева может быть вызвана резким поворотом туловища. Возможные причины ноющей боли: Такая боль обостряется при подъеме тяжестей, физической работы, переохлаждении, долгом нахождении в одном положении. Причины стреляющей боли в конечности: Дискомфорт усиливается при ходьбе, наклонах, кашле и чихании. Чувствуется слабость в ногах и руках. Причины пульсирующей боли: Дискомфорт не проходит даже после приема анальгетика. Следует обратить особое внимание на возможные причины распирающей и давящей боли: Обычно за несколько дней боль утихает. Если дискомфорт только нарастает, боль интенсивная, то нужна квалифицированная медицинская помощь. Следует записаться на прием к врачу-неврологу. Скорее всего, специалист назначит сдачу анализов и предложит пройти аппаратное обследование. Если спина болит из-за заболеваний внутренних органов, доктор направит вас к другому узкому специалисту. Вам может понадобиться дополнительное обследование (например, МРТ исследование, электронейромиография — ЭНМГ, УЗИ брюшной полости, почек и малого таза). Для установления точной причины боли в области спины применяются следующие методики: рентгенография позвоночного столба, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. При отсутствии лечения болезнь переходит в постоянный спазм с миофасциальным болевым синдромом. С возрастом происходит нарушение симметрии позвоночника. Появляются сколиоз, кифоз, грыжи. Любое искривление способно причинять дискомфорт, портить внешний вид человека, а в запущенной форме — причинять постоянные боли. Держите осанку. Избавляйтесь от сутулости. Приучайте себя ходить и сидеть с развернутыми плечами и прямой спиной. Со временем мышцы привыкнут, а манера держаться подтянуто войдет в привычку и перестанет доставлять дискомфорт, говорят специалисты медицинского центра «Юнона». Используйте удобную мебель. Для работников интеллектуального труда, которые проводят продолжительное время за письменным столом, необходим стул с подголовником и зоной поддержки поясницы. Именно такая конструкция позволит ослабить напряжение в шее и предотвратить искривление позвоночника в поясничном отделе. Занимайтесь гимнастикой. Сделайте перерыв на работе, если чувствуете, что мышцы онемели и перенапряжены. Проводите пятиминутную разминку каждый час, чтобы повысить тонус органов и улучшить кровообращение. Приседания, прыжки и упражнения на растяжку отлично укрепляют кости и связки, удлиняют сосуды. Ранее URA.RU рассказывало о том, какие симптомы указывают на возможность опасного заболевания — рак кишечника. Первый симптом рака назвал кандидат медицинских наук Сергей Радимов.