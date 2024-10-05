Минобороны РФ: из Угледара не могут эвакуировать более сотни мирных жителей

05 октября 2024 в 08:49 Размер текста - 17 +

Более сотни гражданских остаются в Угледаре, сидя в подвалах, передают в Минобороны РФ Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сейчас из освобожденного российскими военными Угледара (ДНР) в связи с опасной обстановкой невозможно эвакуировать более сотни гражданских лиц. Российские солдаты пытаются оказывать им всевозможную поддержку и привозят продукты. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Сейчас в Угледаре остаются больше сотни мирных жителей, эвакуировать которых пока нет возможности. Тем, кто прячется в подвалах, российские военные привозят продукты и воду», — заявили в военном российском ведомстве. Сообщение передает РИА Новости. В министерстве уточнили, что мирные, которых не могут пока эвакуировать, остаются в подвалах под защитой. В последнее время между ВСУ и российскими военными проходили активные бои в районе Угледара. 3 октября в Минобороны официально подтвердили освобождение города. Ветераны России призвали учредить соответствующий праздник в стране. При этом город заметно разрушен. В настоящий момент украинские силы продолжают мешать продвижению ВС РФ под городом, отмечал военный эксперт Андрей Марочко. За неделю 83 солдата ВСУ сдались в плен российским бойцам, передает 360.RU. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» военным, проявившим героизм в зоне СВО, сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сейчас из освобожденного российскими военными Угледара (ДНР) в связи с опасной обстановкой невозможно эвакуировать более сотни гражданских лиц. Российские солдаты пытаются оказывать им всевозможную поддержку и привозят продукты. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Сейчас в Угледаре остаются больше сотни мирных жителей, эвакуировать которых пока нет возможности. Тем, кто прячется в подвалах, российские военные привозят продукты и воду», — заявили в военном российском ведомстве. Сообщение передает РИА Новости. В министерстве уточнили, что мирные, которых не могут пока эвакуировать, остаются в подвалах под защитой. В последнее время между ВСУ и российскими военными проходили активные бои в районе Угледара. 3 октября в Минобороны официально подтвердили освобождение города. Ветераны России призвали учредить соответствующий праздник в стране. При этом город заметно разрушен. В настоящий момент украинские силы продолжают мешать продвижению ВС РФ под городом, отмечал военный эксперт Андрей Марочко. За неделю 83 солдата ВСУ сдались в плен российским бойцам, передает 360.RU. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» военным, проявившим героизм в зоне СВО, сообщает RT.