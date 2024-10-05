FT: Зеленский прятался в бункере от российской армии

05 октября 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг не мог связаться с Владимиром Зеленским, когда тот сидел в бункере в 2022 году, передает FT Фото: официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский в первые дни после начала спецоперации на Украине в 2022 году прятался в бункерах. Об этом написал журналист Генри Фой по итогу разговора с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. «Пока Зеленский скрывался от [ВС РФ] в бункерах [после начала СВО], Столтенберг не мог поговорить с ним в течение двух дней. Когда они наконец поговорили этот телефонный звонок был довольно трудным», — написал Фой в своем материале. Сам Столтенберг был уверен, что Зеленский долго не проживет, подчеркнул журналист. Бывший генсек НАТО в разговоре с автором также вспомнил свое первое знакомство с украинским лидером. Тогда Зеленский показался ему достаточно наивным человеком, который задавал элементарные вопросы. Однако уже на тот момент генеральный секретарь понял для себя, что будет оказывать ему поддержку. Еще в 2022 году некоторые предполагали, что Зеленский может прятаться в бункерах. Такие выводы политологи делали после того, как одно из своих обращений украинский президент записал из комнаты «с белыми стенами и потолком». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский в первые дни после начала спецоперации на Украине в 2022 году прятался в бункерах. Об этом написал журналист Генри Фой по итогу разговора с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. «Пока Зеленский скрывался от [ВС РФ] в бункерах [после начала СВО], Столтенберг не мог поговорить с ним в течение двух дней. Когда они наконец поговорили этот телефонный звонок был довольно трудным», — написал Фой в своем материале. Сам Столтенберг был уверен, что Зеленский долго не проживет, подчеркнул журналист. Бывший генсек НАТО в разговоре с автором также вспомнил свое первое знакомство с украинским лидером. Тогда Зеленский показался ему достаточно наивным человеком, который задавал элементарные вопросы. Однако уже на тот момент генеральный секретарь понял для себя, что будет оказывать ему поддержку. Еще в 2022 году некоторые предполагали, что Зеленский может прятаться в бункерах. Такие выводы политологи делали после того, как одно из своих обращений украинский президент записал из комнаты «с белыми стенами и потолком».