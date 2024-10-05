FT: Зеленский прятался в бункере от российской армии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг. stock, нато, зеленский владимир, столтенберг йенс
Йенс Столтенберг не мог связаться с Владимиром Зеленским, когда тот сидел в бункере в 2022 году, передает FT Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский в первые дни после начала спецоперации на Украине в 2022 году прятался в бункерах. Об этом написал журналист Генри Фой по итогу разговора с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Пока Зеленский скрывался от [ВС РФ] в бункерах [после начала СВО], Столтенберг не мог поговорить с ним в течение двух дней. Когда они наконец поговорили этот телефонный звонок был довольно трудным», — написал Фой в своем материале. Сам Столтенберг был уверен, что Зеленский долго не проживет, подчеркнул журналист.

Бывший генсек НАТО в разговоре с автором также вспомнил свое первое знакомство с украинским лидером. Тогда Зеленский показался ему достаточно наивным человеком, который задавал элементарные вопросы. Однако уже на тот момент генеральный секретарь понял для себя, что будет оказывать ему поддержку.

Еще в 2022 году некоторые предполагали, что Зеленский может прятаться в бункерах. Такие выводы политологи делали после того, как одно из своих обращений украинский президент записал из комнаты «с белыми стенами и потолком».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский лидер Владимир Зеленский в первые дни после начала спецоперации на Украине в 2022 году прятался в бункерах. Об этом написал журналист Генри Фой по итогу разговора с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. «Пока Зеленский скрывался от [ВС РФ] в бункерах [после начала СВО], Столтенберг не мог поговорить с ним в течение двух дней. Когда они наконец поговорили этот телефонный звонок был довольно трудным», — написал Фой в своем материале. Сам Столтенберг был уверен, что Зеленский долго не проживет, подчеркнул журналист. Бывший генсек НАТО в разговоре с автором также вспомнил свое первое знакомство с украинским лидером. Тогда Зеленский показался ему достаточно наивным человеком, который задавал элементарные вопросы. Однако уже на тот момент генеральный секретарь понял для себя, что будет оказывать ему поддержку. Еще в 2022 году некоторые предполагали, что Зеленский может прятаться в бункерах. Такие выводы политологи делали после того, как одно из своих обращений украинский президент записал из комнаты «с белыми стенами и потолком».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...