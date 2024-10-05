Ливан выпустил еще пять ракет по Израилю

Армия бороны Израиля обнаружила пять ракет, выпущенных из Ливана на территорию государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«Было обнаружено около пяти снарядов, пролетевших из Ливана на территорию Израиля. Часть из них была перехвачена средствами ПВО ЦАХАЛа, остальные упали на открытой местности», — сообщает израильская армия в telegram-канале. Там также отметили, что в районах Ха-Амаким и Вади-Ара объявлена воздушная тревога.
Ранее телеканал Al Mayadeenв сообщил, что в ходе ночной атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Эль-Бедауи погиб боевик Саид Али. Он был одним из командиров палестинской группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама», которая является военным крылом ХАМАС.
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