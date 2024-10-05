Ливан выпустил еще пять ракет по Израилю

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Первый день форума "Армия 2019" на Свердловском полигоне. Екатеринбург, боеприпасы, оружие, снаряды, ракеты
Некоторые ракеты упали на открытой местности Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Армия бороны Израиля обнаружила пять ракет, выпущенных из Ливана на территорию государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Было обнаружено около пяти снарядов, пролетевших из Ливана на территорию Израиля. Часть из них была перехвачена средствами ПВО ЦАХАЛа, остальные упали на открытой местности», — сообщает израильская армия в telegram-канале. Там также отметили, что в районах Ха-Амаким и Вади-Ара объявлена воздушная тревога.

Ранее телеканал Al Mayadeenв сообщил, что в ходе ночной атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Эль-Бедауи погиб боевик Саид Али. Он был одним из командиров палестинской группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама», которая является военным крылом ХАМАС.

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Армия бороны Израиля обнаружила пять ракет, выпущенных из Ливана на территорию государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба. «Было обнаружено около пяти снарядов, пролетевших из Ливана на территорию Израиля. Часть из них была перехвачена средствами ПВО ЦАХАЛа, остальные упали на открытой местности», — сообщает израильская армия в telegram-канале. Там также отметили, что в районах Ха-Амаким и Вади-Ара объявлена воздушная тревога. Ранее телеканал Al Mayadeenв сообщил, что в ходе ночной атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Эль-Бедауи погиб боевик Саид Али. Он был одним из командиров палестинской группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама», которая является военным крылом ХАМАС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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