Al Mayadeen: израильская армия ликвидировала одного из командиров ХАМАС

05 октября 2024 в 09:25 Размер текста - 17 +

Израиль ликвидировал одного из командиров движения ХАМАС, передает Al Mayadeen Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке В ходе ночной атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Эль-Бедауи погиб один из командиров палестинской группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама», которое является военным крылом ХАМАС. Боевик Саид Али был убит после попадания ракеты ЦАХАЛ по многоквартирному дому, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen. «Один из командиров палестинской группировки <…> Саид Али погиб в результате ночной атаки ВВС Израиля на лагерь палестинских беженцев Эль-Бедауи, расположенный рядом с городом Триполи на севере Ливана», — передает Al Mayadeen. Отмечается, что помимо самого Али погибли его супруга и их двое детей. Ранее телеканал сообщал, что в результате ночной атаки ЦАХАЛ могли погибнуть не менее шести человек. Кроме того, Израиль также атаковал палестинский Тулькурам, в результате чего могли погибнуть до 11 человек. В конце сентября в Тель-Авиве анонсировали военную операцию под названием «Стрелы севера», направленную против ливанской группировки «Хезболла». Параллельно с этим Израиль продолжает уничтожать палестинских боевиков из ХАМАС. Кроме того, Тель-Авив противостоит Ирану, передает телеканал «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе ночной атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Эль-Бедауи погиб один из командиров палестинской группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама», которое является военным крылом ХАМАС. Боевик Саид Али был убит после попадания ракеты ЦАХАЛ по многоквартирному дому, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen. «Один из командиров палестинской группировки <…> Саид Али погиб в результате ночной атаки ВВС Израиля на лагерь палестинских беженцев Эль-Бедауи, расположенный рядом с городом Триполи на севере Ливана», — передает Al Mayadeen. Отмечается, что помимо самого Али погибли его супруга и их двое детей. Ранее телеканал сообщал, что в результате ночной атаки ЦАХАЛ могли погибнуть не менее шести человек. Кроме того, Израиль также атаковал палестинский Тулькурам, в результате чего могли погибнуть до 11 человек. В конце сентября в Тель-Авиве анонсировали военную операцию под названием «Стрелы севера», направленную против ливанской группировки «Хезболла». Параллельно с этим Израиль продолжает уничтожать палестинских боевиков из ХАМАС. Кроме того, Тель-Авив противостоит Ирану, передает телеканал «Царьград».