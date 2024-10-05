Al Mayadeen: израильская армия ликвидировала одного из командиров ХАМАС

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Израиль ликвидировал одного из командиров движения ХАМАС, передает Al Mayadeen Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

В ходе ночной атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Эль-Бедауи погиб один из командиров палестинской группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама», которое является военным крылом ХАМАС. Боевик Саид Али был убит после попадания ракеты ЦАХАЛ по многоквартирному дому, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

«Один из командиров палестинской группировки <…> Саид Али погиб в результате ночной атаки ВВС Израиля на лагерь палестинских беженцев Эль-Бедауи, расположенный рядом с городом Триполи на севере Ливана», — передает Al Mayadeen. Отмечается, что помимо самого Али погибли его супруга и их двое детей.

Ранее телеканал сообщал, что в результате ночной атаки ЦАХАЛ могли погибнуть не менее шести человек. Кроме того, Израиль также атаковал палестинский Тулькурам, в результате чего могли погибнуть до 11 человек. В конце сентября в Тель-Авиве анонсировали военную операцию под названием «Стрелы севера», направленную против ливанской группировки «Хезболла». Параллельно с этим Израиль продолжает уничтожать палестинских боевиков из ХАМАС. Кроме того, Тель-Авив противостоит Ирану, передает телеканал «Царьград».

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В ходе ночной атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Эль-Бедауи погиб один из командиров палестинской группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама», которое является военным крылом ХАМАС. Боевик Саид Али был убит после попадания ракеты ЦАХАЛ по многоквартирному дому, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen. «Один из командиров палестинской группировки <…> Саид Али погиб в результате ночной атаки ВВС Израиля на лагерь палестинских беженцев Эль-Бедауи, расположенный рядом с городом Триполи на севере Ливана», — передает Al Mayadeen. Отмечается, что помимо самого Али погибли его супруга и их двое детей. Ранее телеканал сообщал, что в результате ночной атаки ЦАХАЛ могли погибнуть не менее шести человек. Кроме того, Израиль также атаковал палестинский Тулькурам, в результате чего могли погибнуть до 11 человек. В конце сентября в Тель-Авиве анонсировали военную операцию под названием «Стрелы севера», направленную против ливанской группировки «Хезболла». Параллельно с этим Израиль продолжает уничтожать палестинских боевиков из ХАМАС. Кроме того, Тель-Авив противостоит Ирану, передает телеканал «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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