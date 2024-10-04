Пермские пожарные спасли четырех человек из многоквартирного дома

В Перми пожарные спасли четырех человек из многоквартирного дома, на 12-м этаже которого загорелась квартира. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.
«В Перми загорелись личные вещи в квартире на 12-м этаже. Пожарные по лестнице вывели на свежий воздух четырех человек», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Пожар произошел из-за нарушения правил использования электрическими приборами. До прибытия спасателей двое жильцов вышли на улицу. Возгорание на 10 квадратных метрах потушили 28 специалистов и восемь единиц техники.
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