04 октября 2024

Пермские пожарные спасли четырех человек из многоквартирного дома

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Веселые старты МЧС. Курган, пожарные, мчс россии
До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались два жильца Фото:

В Перми пожарные спасли четырех человек из многоквартирного дома, на 12-м этаже которого загорелась квартира. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.

«В Перми загорелись личные вещи в квартире на 12-м этаже. Пожарные по лестнице вывели на свежий воздух четырех человек», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Пожар произошел из-за нарушения правил использования электрическими приборами. До прибытия спасателей двое жильцов вышли на улицу. Возгорание на 10 квадратных метрах потушили 28 специалистов и восемь единиц техники.

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В Перми пожарные спасли четырех человек из многоквартирного дома, на 12-м этаже которого загорелась квартира. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю. «В Перми загорелись личные вещи в квартире на 12-м этаже. Пожарные по лестнице вывели на свежий воздух четырех человек», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пожар произошел из-за нарушения правил использования электрическими приборами. До прибытия спасателей двое жильцов вышли на улицу. Возгорание на 10 квадратных метрах потушили 28 специалистов и восемь единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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