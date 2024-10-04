04 октября 2024

Губернатор ЯНАО в День учителя поделился, как вырос в семье педагогов

Артюхов поздравил учителей ЯНАО с профессиональным праздником
© Служба новостей «URA.RU»
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Артюхов сам вырос в семье педагогов
Артюхов сам вырос в семье педагогов Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил учителей округа с профессиональным праздником. Он рассказал, что сам рос в семье педагогов и не понаслышке знает, сколько терпения и душевной щедрости требует этот труд.

«Дорогие учителя, поздравляю вас с профессиональным праздником! Вырос в семье педагогов и знаю, какая самоотдача нужна от человека, выбравшего для себя путь проводника в мир знаний. Сколько времени, терпения и душевной щедрости требует этот труд», — поделился Артюхов в своем telegram-канале.

Глава округа отметил, что на Ямале работает более 5 000 педагогов, более 130 педагогических династий делятся опытом и передают из поколения в поколения профессиональные традиции. Артюхов назвал образование одним из приоритетов развития региона.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил учителей округа с профессиональным праздником. Он рассказал, что сам рос в семье педагогов и не понаслышке знает, сколько терпения и душевной щедрости требует этот труд. «Дорогие учителя, поздравляю вас с профессиональным праздником! Вырос в семье педагогов и знаю, какая самоотдача нужна от человека, выбравшего для себя путь проводника в мир знаний. Сколько времени, терпения и душевной щедрости требует этот труд», — поделился Артюхов в своем telegram-канале. Глава округа отметил, что на Ямале работает более 5 000 педагогов, более 130 педагогических династий делятся опытом и передают из поколения в поколения профессиональные традиции. Артюхов назвал образование одним из приоритетов развития региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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