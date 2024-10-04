04 октября 2024

Свердловский театр музкомедии оплатит похороны погибшему при пожаре сотруднику

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Прощание с Анной Кашиной в храме Рожетсва Христова. Екатеринбург , розы, траур, скорбь, прощание, цветы, гроб, память
Театр музкомедии взял на себя траты на похороны погибшего сотрудника (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге загорелся Театр музкомедии

Погибшему при пожаре в Екатеринбурге в Театре музыкальной комедии, работодатель оплатит похороны. Эту информацию URA.RU подтвердил директор театра Ян Смоленцев.

«То, что мы оплачиваем похороны — это факт», — заявил он. Пресс-служба театра музкомедии до этого выпустила заявление, что они скорбят по погибшему коллеге и окажут всю необходимую помощь его семье.

Огонь охватил театр днем 2 октября. Некоторым сотрудникам пришлось спасаться через крышу, но не обошлось без жертв. 58-летний разнорабочий Дмитрий пытался сам потушить пламя, но надышался дымом и позже скончался в машине скорой помощи. «Он был общительным, всегда на позитиве. Пока вез пассажиров в лифте, всегда рассказывал какие-то истории, театральные сплетни. Очень жаль, что он погиб», — так отозвались о лифтере его знакомые. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.

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Погибшему при пожаре в Екатеринбурге в Театре музыкальной комедии, работодатель оплатит похороны. Эту информацию URA.RU подтвердил директор театра Ян Смоленцев. «То, что мы оплачиваем похороны — это факт», — заявил он. Пресс-служба театра музкомедии до этого выпустила заявление, что они скорбят по погибшему коллеге и окажут всю необходимую помощь его семье. Огонь охватил театр днем 2 октября. Некоторым сотрудникам пришлось спасаться через крышу, но не обошлось без жертв. 58-летний разнорабочий Дмитрий пытался сам потушить пламя, но надышался дымом и позже скончался в машине скорой помощи. «Он был общительным, всегда на позитиве. Пока вез пассажиров в лифте, всегда рассказывал какие-то истории, театральные сплетни. Очень жаль, что он погиб», — так отозвались о лифтере его знакомые. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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