Свердловский театр музкомедии оплатит похороны погибшему при пожаре сотруднику

Погибшему при пожаре в Екатеринбурге в Театре музыкальной комедии, работодатель оплатит похороны. Эту информацию URA.RU подтвердил директор театра Ян Смоленцев.
«То, что мы оплачиваем похороны — это факт», — заявил он. Пресс-служба театра музкомедии до этого выпустила заявление, что они скорбят по погибшему коллеге и окажут всю необходимую помощь его семье.
Огонь охватил театр днем 2 октября. Некоторым сотрудникам пришлось спасаться через крышу, но не обошлось без жертв. 58-летний разнорабочий Дмитрий пытался сам потушить пламя, но надышался дымом и позже скончался в машине скорой помощи. «Он был общительным, всегда на позитиве. Пока вез пассажиров в лифте, всегда рассказывал какие-то истории, театральные сплетни. Очень жаль, что он погиб», — так отозвались о лифтере его знакомые. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.
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