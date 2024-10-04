В Пермском крае автомобиль насмерть сбил пешехода

05 октября 2024 в 14:16 Размер текста - 17 +

Водитель наехал на пешехода, идущего по дороге (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городе Чермоз Пермского края неустановленный автомобиль насмерть сбил пешехода. ДТП произошло ночью 4 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «На улице Энгельса в городе Чермоз двигался неустановленный автомобиль. Водитель наехал на пешехода, в результате чего тот погиб на месте происшествия от полученных травм», — сообщили в telegram-канале ведомства. ДТП произошло 4 октября в 23:00. Уточняется, что пешеход шел по проезжей части улицы Энгельса со стороны улицы Чапаева. Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и уточняют все обстоятельства произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Чермоз Пермского края неустановленный автомобиль насмерть сбил пешехода. ДТП произошло ночью 4 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «На улице Энгельса в городе Чермоз двигался неустановленный автомобиль. Водитель наехал на пешехода, в результате чего тот погиб на месте происшествия от полученных травм», — сообщили в telegram-канале ведомства. ДТП произошло 4 октября в 23:00. Уточняется, что пешеход шел по проезжей части улицы Энгельса со стороны улицы Чапаева. Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и уточняют все обстоятельства произошедшего.