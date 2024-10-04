04 октября 2024

В Пермском крае автомобиль насмерть сбил пешехода

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Водитель наехал на пешехода, идущего по дороге (архивное фото) Фото:

В городе Чермоз Пермского края неустановленный автомобиль насмерть сбил пешехода. ДТП произошло ночью 4 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«На улице Энгельса в городе Чермоз двигался неустановленный автомобиль. Водитель наехал на пешехода, в результате чего тот погиб на месте происшествия от полученных травм», — сообщили в telegram-канале ведомства.

ДТП произошло 4 октября в 23:00. Уточняется, что пешеход шел по проезжей части улицы Энгельса со стороны улицы Чапаева. Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и уточняют все обстоятельства произошедшего.

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В городе Чермоз Пермского края неустановленный автомобиль насмерть сбил пешехода. ДТП произошло ночью 4 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «На улице Энгельса в городе Чермоз двигался неустановленный автомобиль. Водитель наехал на пешехода, в результате чего тот погиб на месте происшествия от полученных травм», — сообщили в telegram-канале ведомства. ДТП произошло 4 октября в 23:00. Уточняется, что пешеход шел по проезжей части улицы Энгельса со стороны улицы Чапаева. Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и уточняют все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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