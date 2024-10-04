В Пермском крае автомобиль насмерть сбил пешехода

В городе Чермоз Пермского края неустановленный автомобиль насмерть сбил пешехода. ДТП произошло ночью 4 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«На улице Энгельса в городе Чермоз двигался неустановленный автомобиль. Водитель наехал на пешехода, в результате чего тот погиб на месте происшествия от полученных травм», — сообщили в telegram-канале ведомства.
ДТП произошло 4 октября в 23:00. Уточняется, что пешеход шел по проезжей части улицы Энгельса со стороны улицы Чапаева. Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и уточняют все обстоятельства произошедшего.
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