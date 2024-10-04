04 октября 2024

Лихач на ЕКАД врезался в «Газель», есть погибший. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария в районе села Щелкун Сысертского района Свердловской области., дтп
Авария случилась при попытке обгона в запрещенной зоне (архивное фото) Фото:

На 35-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) водитель Chery выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с «Газелью». Пассажирка китайского кроссовера погибла на месте. От столкновения машину перевернуло.

«Водитель автомашины Chery Tiggo 7, двигаясь по ЕКАД со стороны проспекта Космонавтов, при совершении обгона, в нарушение дорожного знака 3.20 ПДД РФ „обгон запрещен“ и сплошной линии разметки 1.1, впереди движущегося грузового автомобиля, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с GAZ 172412, под управлением 27-летнего мужчины, движущимся навстречу. После чего легковой автомобиль опрокинулся на крышу. В результате ДТП 38-летняя женщина-пассажир Сherry, жительница поселка Прохладный, от полученных травм скончалась на месте, до прибытия бригады медиков», — говорится в telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

Больше в аварии никто не пострадал. 45-летнего водителя китайского автомобиля штрафовали 55 раз. По его словам, он при обгоне не видел фургон, который ехал навстречу.

Газель врезалась в автомобиль, который выехал на встречную полосу
Газель врезалась в автомобиль, который выехал на встречную полосу
Фото:
От столкновения Chery Tiggo 7 перевернулся
От столкновения Chery Tiggo 7 перевернулся
Фото:

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На 35-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) водитель Chery выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с «Газелью». Пассажирка китайского кроссовера погибла на месте. От столкновения машину перевернуло. «Водитель автомашины Chery Tiggo 7, двигаясь по ЕКАД со стороны проспекта Космонавтов, при совершении обгона, в нарушение дорожного знака 3.20 ПДД РФ „обгон запрещен“ и сплошной линии разметки 1.1, впереди движущегося грузового автомобиля, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с GAZ 172412, под управлением 27-летнего мужчины, движущимся навстречу. После чего легковой автомобиль опрокинулся на крышу. В результате ДТП 38-летняя женщина-пассажир Сherry, жительница поселка Прохладный, от полученных травм скончалась на месте, до прибытия бригады медиков», — говорится в telegram-канале региональной Госавтоинспекции. Больше в аварии никто не пострадал. 45-летнего водителя китайского автомобиля штрафовали 55 раз. По его словам, он при обгоне не видел фургон, который ехал навстречу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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