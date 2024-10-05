В Ленобласти блогер-правозащитник поругался с полицией и «наговорил» на три уголовных дела. Видео

«Фонтанка»: полиция возбудила в отношении блогера Поминова три уголовных дела

05 октября 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

В Ленинградской области на блогера завели три уголовных дела после скандала с полицией Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Ленинградской области блогер Николай Поминов, известный своим скандальным контентом и вызывающим поведением, развязал конфликт с полицией в результате которого наговорил себе на две уголовные статьи — клевета и оскорбление представителей власти. Еще одно дело было заведено после попытки применения насилия. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Дела возбудили после просмотра его контента. «СК возбудил [в отношении Поминова] два дела по статьям об оскорблении (319 УК) и применении насилия против представителя власти (318 УК). Третье дело — о клевете, соединенной с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (128.1 УК). В его основе публикация о сотруднике ДПС», — передает «Фонтанка», ссылаясь на представителей полиции. Как отметили журналисты, изначально скандальный инцидент произошел после столкновения блогера с ДПС в Лодейнопольском районе Ленобласти. Правоохранители встретили блогера на 235-м километре трассы Р-21 «Кола». Тогда тот достал камеру и включил стрим в прямом эфире, провоцируя сотрудников. «Вел себя крайне вызывающе», — уточнили в управлении МВД. Его отвели в отделение и пока мужчина находился в спецприемнике, сотрудники полиции начали изучать аккаунт блогера на YouTube. Именно там правоохранители и нашли основания для возбуждения уголовных статей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ленинградской области блогер Николай Поминов, известный своим скандальным контентом и вызывающим поведением, развязал конфликт с полицией в результате которого наговорил себе на две уголовные статьи — клевета и оскорбление представителей власти. Еще одно дело было заведено после попытки применения насилия. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Дела возбудили после просмотра его контента. «СК возбудил [в отношении Поминова] два дела по статьям об оскорблении (319 УК) и применении насилия против представителя власти (318 УК). Третье дело — о клевете, соединенной с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (128.1 УК). В его основе публикация о сотруднике ДПС», — передает «Фонтанка», ссылаясь на представителей полиции. Как отметили журналисты, изначально скандальный инцидент произошел после столкновения блогера с ДПС в Лодейнопольском районе Ленобласти. Правоохранители встретили блогера на 235-м километре трассы Р-21 «Кола». Тогда тот достал камеру и включил стрим в прямом эфире, провоцируя сотрудников. «Вел себя крайне вызывающе», — уточнили в управлении МВД. Его отвели в отделение и пока мужчина находился в спецприемнике, сотрудники полиции начали изучать аккаунт блогера на YouTube. Именно там правоохранители и нашли основания для возбуждения уголовных статей.