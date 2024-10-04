Суд отправил под домашний арест руководителя отдела миграции управления МВД по Сургуту подполковника Людмилу Карамову, ее подчиненную Айнуру Испердинову и двух местных бизнесменов Элчина Ахвердиева и Умеджона Бобокалонова, подозреваемых в организации ОПГ по торговле гражданством. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах города.
«Карамова отправлена под домашний арест. Ранее аналогичную меру пресечения суд избрал в отношении Испердиновой, Ахвердиева и Бобокалонова», — сообщил инсайдер.
По словам собеседника агентства, следователи настаивали на задержании, однако прокуратура отказалась поддерживать это ходатайство. «Хотя члены группировки проходят по „тяжелым“ статьям УК РФ — взятка в крупном и особо крупном размере (ст. 290) и организация незаконной миграции (ст 322.1) в составе ОПГ. Обычно с таким комплектом статей подозреваемых отправляют в СИЗО (например, такое решение было принято в отношении начальника управления миграции УМВД по ХМАО Оксаны Семеновой, которую подозревают в получении взятки от застройщика из Ханты-Мансийска — прим. URA.RU). Возможно, за этим последуют проверки», — отмечает инсайдер.
В пресс-службе РУФСБ не ответили на звонок журналиста агентства. В УМВД направлен запрос.
Ранее URA.RU писало о том, что ФСБ заподозрила главу отдела миграции управления МВД по Сургуту Карамову в организации канала по легализации иностранцев. Фигурантами уголовного дела стала ее подчиненная Испердиева и два местных бизнесмена.
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