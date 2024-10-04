Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали главу отдела миграции управления МВД по Сургуту подполковника Людмилу Карамову. Источники URA.RU в силовых структурах сообщают, что ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере за организацию нелегальной миграции.
«Карамову задержали сотрудники ФСБ. Ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере за покровительство нелегалов. Всего по делу проходят шесть человек, среди них есть подчиненные Карамовой и местные предприниматели. ОПГ подозревают в легализации более тысячи иностранцев, в отделе миграции прошли обыски», — сообщил инсайдер.
В пятницу 4 октября троих подозреваемых направили под домашний арест. «Об этом ходатайствовала прокуратура. Карамову отстранили от исполнения обязанностей. Подробностей об избрании меры пресечения в отношении Карамовой пока нет», — уточнил собеседник агентства.
Оперативно получить комментарий силовиков не удалось. В пресс-службе регионального управления ФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. В пресс-службу УМВД направлен запрос.
Карамова стала третьим руководителем подразделения по вопросам миграции в Югре, которого подозревают в незаконной легализации иностранцев. Ранее уголовные дела были возбуждены в отношении двух ее коллег — начальника отдела миграции по Нижневартовску и главу управления миграции ХМАО Оксану Семенову.
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