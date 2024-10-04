В Тазовском (ЯНАО) зоозащитники приехали проверить своих подопечных в приют для бездомных животных, но не смогли попасть внутрь. Снаружи был слышен вой собак, а в мисках животных отсутствовала еда. Об этом волонтеры рассказали в соцсети.
«Сегодня решили посетить в указанное время в часы посещения приюта. Но в приюте нет никого. Вой стоит ужасный. Собаки просто воют от голода», — сообщается в сообществе «Пушистики. Помощь животным. Волонтеры. Тазовский» в соцсети «Вконтакте». Сквозь щель в дверях приюта волонтеры увидели пустые миски.
Также зоозащитники обеспокоены тем, что с начала года в приюте погибло много животных. В комментариях к посту на проблему обратил внимание ямальский депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин. Он обещал разобраться в ситуации и попросил отправить ему официальное обращение.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу мэрии Тазовского района с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
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