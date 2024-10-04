04 октября 2024

В ЯНАО зооволонтеры ужаснулись содержанием животных в приюте. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Волонтеры считают, что животные воют от голода
Волонтеры считают, что животные воют от голода Фото:

В Тазовском (ЯНАО) зоозащитники приехали проверить своих подопечных в приют для бездомных животных, но не смогли попасть внутрь. Снаружи был слышен вой собак, а в мисках животных отсутствовала еда. Об этом волонтеры рассказали в соцсети.

«Сегодня решили посетить в указанное время в часы посещения приюта. Но в приюте нет никого. Вой стоит ужасный. Собаки просто воют от голода», — сообщается в сообществе «Пушистики. Помощь животным. Волонтеры. Тазовский» в соцсети «Вконтакте». Сквозь щель в дверях приюта волонтеры увидели пустые миски.

Также зоозащитники обеспокоены тем, что с начала года в приюте погибло много животных. В комментариях к посту на проблему обратил внимание ямальский депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин. Он обещал разобраться в ситуации и попросил отправить ему официальное обращение.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу мэрии Тазовского района с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тазовском (ЯНАО) зоозащитники приехали проверить своих подопечных в приют для бездомных животных, но не смогли попасть внутрь. Снаружи был слышен вой собак, а в мисках животных отсутствовала еда. Об этом волонтеры рассказали в соцсети. «Сегодня решили посетить в указанное время в часы посещения приюта. Но в приюте нет никого. Вой стоит ужасный. Собаки просто воют от голода», — сообщается в сообществе «Пушистики. Помощь животным. Волонтеры. Тазовский» в соцсети «Вконтакте». Сквозь щель в дверях приюта волонтеры увидели пустые миски. Также зоозащитники обеспокоены тем, что с начала года в приюте погибло много животных. В комментариях к посту на проблему обратил внимание ямальский депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин. Он обещал разобраться в ситуации и попросил отправить ему официальное обращение. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу мэрии Тазовского района с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...