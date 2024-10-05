Пожар в музыкальном театре в Хабаровске потушили спустя двое суток

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия пожара на Ленинградском вокзале. Москва , мчс, пожарный рукав, пожарный
3 октября в Хабаровске загорелся Музыкальный театр, произошло обрушение сцены Фото:

Пожарным понадобилось несколько дней, чтобы потушить здание театра музкомедии в Хабаровске. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

«В 20:19 (13:19 по Москве) дана ликвидация пожара», — заявили представители ведомства. На месте ЧП остался дежурить пожарный расчет и сотрудники полиции

Театр в Хабаровске загорелся 3 октября. Во время пожара произошло обрушение сцены. По словам главы региона Дмитрия Демешина, на месте были задержаны работники, которые ремонтировали здание. Половина из них — нелегалы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пожарным понадобилось несколько дней, чтобы потушить здание театра музкомедии в Хабаровске. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону. «В 20:19 (13:19 по Москве) дана ликвидация пожара», — заявили представители ведомства. На месте ЧП остался дежурить пожарный расчет и сотрудники полиции Театр в Хабаровске загорелся 3 октября. Во время пожара произошло обрушение сцены. По словам главы региона Дмитрия Демешина, на месте были задержаны работники, которые ремонтировали здание. Половина из них — нелегалы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...