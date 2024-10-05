Пожар в музыкальном театре в Хабаровске потушили спустя двое суток

05 октября 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

3 октября в Хабаровске загорелся Музыкальный театр, произошло обрушение сцены Фото: Георгий Бергал © URA.RU Пожарным понадобилось несколько дней, чтобы потушить здание театра музкомедии в Хабаровске. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону. «В 20:19 (13:19 по Москве) дана ликвидация пожара», — заявили представители ведомства. На месте ЧП остался дежурить пожарный расчет и сотрудники полиции Театр в Хабаровске загорелся 3 октября. Во время пожара произошло обрушение сцены. По словам главы региона Дмитрия Демешина, на месте были задержаны работники, которые ремонтировали здание. Половина из них — нелегалы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожарным понадобилось несколько дней, чтобы потушить здание театра музкомедии в Хабаровске. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону. «В 20:19 (13:19 по Москве) дана ликвидация пожара», — заявили представители ведомства. На месте ЧП остался дежурить пожарный расчет и сотрудники полиции Театр в Хабаровске загорелся 3 октября. Во время пожара произошло обрушение сцены. По словам главы региона Дмитрия Демешина, на месте были задержаны работники, которые ремонтировали здание. Половина из них — нелегалы.