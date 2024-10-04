Новый полпред Жога тайно обошел в Екатеринбурге пять мест. Видео

05 октября 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Артем Жога два дня в Екатеринбурге Фото: Размик Закарян © URA.RU Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога начал знакомство с Екатеринбургом с пяти локаций. Как стало известно URA.RU, днем 5 октября он в сопровождении малопредставительной свиты посетил башню «Высоцкий», Храм-на-Крови, Каслинский чугунный павильон, Плотинку и Шарташские каменные палатки. По одной версии, СМИ на мероприятие не пригласили вообще, по другой — журналисты все же присутствовали, но из заведомо лояльных госСМИ или близкие к ним. Жога еще привыкает к свалившейся на него медийности. Назначенный 2 октября, он прилетел в Екатеринбург в ночь на 4-е, через несколько часов у него состоялось знакомство с губернаторами. На 6 октября у Жоги, предварительно, запланирован отдых. Встретивших его у каменных палаток очевидцев Жога заверил, что в ближайшее время посетит еще несколько объектов — в частности, музей военной техники в Верхней Пышме. «Будут мои родные, близкие, друзья и знакомые спрашивать: „Что посмотреть, приехав на Урал?“ Соответственно у меня уже будет топ [мест]», — сказал Жога, передают «Вечерние ведомости». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога начал знакомство с Екатеринбургом с пяти локаций. Как стало известно URA.RU, днем 5 октября он в сопровождении малопредставительной свиты посетил башню «Высоцкий», Храм-на-Крови, Каслинский чугунный павильон, Плотинку и Шарташские каменные палатки. По одной версии, СМИ на мероприятие не пригласили вообще, по другой — журналисты все же присутствовали, но из заведомо лояльных госСМИ или близкие к ним. Жога еще привыкает к свалившейся на него медийности. Назначенный 2 октября, он прилетел в Екатеринбург в ночь на 4-е, через несколько часов у него состоялось знакомство с губернаторами. На 6 октября у Жоги, предварительно, запланирован отдых. Встретивших его у каменных палаток очевидцев Жога заверил, что в ближайшее время посетит еще несколько объектов — в частности, музей военной техники в Верхней Пышме. «Будут мои родные, близкие, друзья и знакомые спрашивать: „Что посмотреть, приехав на Урал?“ Соответственно у меня уже будет топ [мест]», — сказал Жога, передают «Вечерние ведомости».