04 октября 2024

В Курганской области задержан мужчина, подозреваемый в незаконной рубке сосен

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Поездка полпреда Владимира Якушева и Алексея Текслера в районы пострадавшие от пожаров. Джабык. Челябинск, деревья, лес, пожарище, сосна
Полиция задержала подозреваемого в незаконной рубке деревьев Фото:

В Шадринске Курганской области полиция задержала подозреваемого в незаконной рубке сосен. Материальный ущерб составил более 66 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«Полицейские получили информацию о том, что в Шадринском округе рядом с одним из сел незаконно рубят деревья. При оперативно-розыскных мероприятиях установлено, что ранее судимый местный житель срубил более 20 сухостойных сосен. Подозреваемый задержан», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Материальный ущерб от преступления составил более 66 тысяч рублей. Полицейские с места незаконной рубки изъяли спилы, бензопилу и грузовой автомобиль. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

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В Шадринске Курганской области полиция задержала подозреваемого в незаконной рубке сосен. Материальный ущерб составил более 66 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Полицейские получили информацию о том, что в Шадринском округе рядом с одним из сел незаконно рубят деревья. При оперативно-розыскных мероприятиях установлено, что ранее судимый местный житель срубил более 20 сухостойных сосен. Подозреваемый задержан», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Материальный ущерб от преступления составил более 66 тысяч рублей. Полицейские с места незаконной рубки изъяли спилы, бензопилу и грузовой автомобиль. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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