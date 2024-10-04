В Курганской области задержан мужчина, подозреваемый в незаконной рубке сосен

В Шадринске Курганской области полиция задержала подозреваемого в незаконной рубке сосен. Материальный ущерб составил более 66 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
«Полицейские получили информацию о том, что в Шадринском округе рядом с одним из сел незаконно рубят деревья. При оперативно-розыскных мероприятиях установлено, что ранее судимый местный житель срубил более 20 сухостойных сосен. Подозреваемый задержан», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Материальный ущерб от преступления составил более 66 тысяч рублей. Полицейские с места незаконной рубки изъяли спилы, бензопилу и грузовой автомобиль. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».
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В Шадринске Курганской области полиция задержала подозреваемого в незаконной рубке сосен. Материальный ущерб составил более 66 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Полицейские получили информацию о том, что в Шадринском округе рядом с одним из сел незаконно рубят деревья. При оперативно-розыскных мероприятиях установлено, что ранее судимый местный житель срубил более 20 сухостойных сосен. Подозреваемый задержан», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Материальный ущерб от преступления составил более 66 тысяч рублей. Полицейские с места незаконной рубки изъяли спилы, бензопилу и грузовой автомобиль. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».