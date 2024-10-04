На вокзале Екатеринбурга 5 октября массово задерживаются поезда. Составы выбиваются из расписания от 20 минут до более четырех часов.
«Я работаю в городе, живу в пригороде и постоянно приходится это терпеть. Так-то люди хотят домой, спать, мыться и отдыхать», — передает слова очевидца задержек telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Опаздывают маршруты №76 Симферополь — Омск, №378 Казань — Новый Уренгой, №7016 Красноуфимск — Екатеринбург, №6996 Каменск-Уральский — Дружинино. Больше чем на четыре часа задерживаются лишь почтовые поезда: №990 Москва — Владивосток и №989 Владивосток — Москва.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Свердловской железной дороги (СвЖД) за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
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