Общество Транспорт В Екатеринбурге массово задерживаются поезда. Фото 05 октября 2024 в 18:33 Размер текста - 17 + Несколько поездов отстает от графика на вокзале Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На вокзале Екатеринбурга 5 октября массово задерживаются поезда. Составы выбиваются из расписания от 20 минут до более четырех часов. «Я работаю в городе, живу в пригороде и постоянно приходится это терпеть. Так-то люди хотят домой, спать, мыться и отдыхать», — передает слова очевидца задержек telegram-канал «Злой Екатеринбург». Опаздывают маршруты №76 Симферополь — Омск, №378 Казань — Новый Уренгой, №7016 Красноуфимск — Екатеринбург, №6996 Каменск-Уральский — Дружинино. Больше чем на четыре часа задерживаются лишь почтовые поезда: №990 Москва — Владивосток и №989 Владивосток — Москва. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Свердловской железной дороги (СвЖД) за комментарием. На момент публикации ответ не поступил. В Екатеринбурге пассажиры ждут опаздывающие поезда telegram-канал «Злой Екатеринбург» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На вокзале Екатеринбурга 5 октября массово задерживаются поезда. Составы выбиваются из расписания от 20 минут до более четырех часов. «Я работаю в городе, живу в пригороде и постоянно приходится это терпеть. Так-то люди хотят домой, спать, мыться и отдыхать», — передает слова очевидца задержек telegram-канал «Злой Екатеринбург». Опаздывают маршруты №76 Симферополь — Омск, №378 Казань — Новый Уренгой, №7016 Красноуфимск — Екатеринбург, №6996 Каменск-Уральский — Дружинино. Больше чем на четыре часа задерживаются лишь почтовые поезда: №990 Москва — Владивосток и №989 Владивосток — Москва. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Свердловской железной дороги (СвЖД) за комментарием. На момент публикации ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям