04 октября 2024

В Екатеринбурге массово задерживаются поезда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд Победы. Екатеринбург, жд вокзал екатеринбург, екатеринбург пассажирский
Несколько поездов отстает от графика на вокзале Екатеринбурга Фото:

На вокзале Екатеринбурга 5 октября массово задерживаются поезда. Составы выбиваются из расписания от 20 минут до более четырех часов.

«Я работаю в городе, живу в пригороде и постоянно приходится это терпеть. Так-то люди хотят домой, спать, мыться и отдыхать», — передает слова очевидца задержек telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Опаздывают маршруты №76 Симферополь — Омск, №378 Казань — Новый Уренгой, №7016 Красноуфимск — Екатеринбург, №6996 Каменск-Уральский — Дружинино. Больше чем на четыре часа задерживаются лишь почтовые поезда: №990 Москва — Владивосток и №989 Владивосток — Москва.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Свердловской железной дороги (СвЖД) за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.

В Екатеринбурге пассажиры ждут опаздывающие поезда
В Екатеринбурге пассажиры ждут опаздывающие поезда
Фото:

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На вокзале Екатеринбурга 5 октября массово задерживаются поезда. Составы выбиваются из расписания от 20 минут до более четырех часов. «Я работаю в городе, живу в пригороде и постоянно приходится это терпеть. Так-то люди хотят домой, спать, мыться и отдыхать», — передает слова очевидца задержек telegram-канал «Злой Екатеринбург». Опаздывают маршруты №76 Симферополь — Омск, №378 Казань — Новый Уренгой, №7016 Красноуфимск — Екатеринбург, №6996 Каменск-Уральский — Дружинино. Больше чем на четыре часа задерживаются лишь почтовые поезда: №990 Москва — Владивосток и №989 Владивосток — Москва. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Свердловской железной дороги (СвЖД) за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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