Квартира загорелась в одном из районов Кургана (архивное фото)
В Западном районе Кургана загорелась квартира в многоквартирном доме. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
«В Западном горит квартира. Адрес: улица Дружбы, 6», — сообщили в telegram-канале «ЧП Курган».
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу МЧС России по Курганской области. После получения ответа новость будет дополнена.
Квартира загорелась по адресу Дружбы, 6
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