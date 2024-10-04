04 октября 2024

В районе Кургана в многоквартирном доме загорелась квартира. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в доме № 43 на улице Рощинской. Екатеринбург , мчс, пожарный, обход квартир
Квартира загорелась в одном из районов Кургана (архивное фото) Фото:

В Западном районе Кургана загорелась квартира в многоквартирном доме. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«В Западном горит квартира. Адрес: улица Дружбы, 6», — сообщили в telegram-канале «ЧП Курган».

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу МЧС России по Курганской области. После получения ответа новость будет дополнена.

Квартира загорелась по адресу Дружбы, 6
Квартира загорелась по адресу Дружбы, 6

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В Западном районе Кургана загорелась квартира в многоквартирном доме. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. «В Западном горит квартира. Адрес: улица Дружбы, 6», — сообщили в telegram-канале «ЧП Курган». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу МЧС России по Курганской области. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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