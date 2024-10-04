04 октября 2024

Подросток в Сатке угнал чужую машину и по пути разбил еще три. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город и жители. Тюмень, ребенок, подросток, депрессия, трудный подросток
Подросток угнал машину ночью (архивное фото) Фото:

В Саткинском районе Челябинской области 15-летний подросток угнал машину марки Niva, по пути разбил еще три транспортных средства и врезался в бетонный бордюр. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«О пропаже автомобиля в отдел полиции ночью сообщил 39-летний владелец. Ключи от машины он оставил в замке зажигания», — передает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Подросток угнал чужую машину, а по пути повредил еще две машины марки Toyota, одну Seat, после чего его поездка прервалась бетонным бордюром, выяснилось в ходе расследования. Злоумышленник бросил угнанную машину и попытался скрыться, но благодаря описанию от очевидцев и последующим поискам полицейские смогли его задержать.

Одна из поврежденных машин
Одна из поврежденных машин
Угнанную машину подросток бросил
Угнанную машину подросток бросил

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В Саткинском районе Челябинской области 15-летний подросток угнал машину марки Niva, по пути разбил еще три транспортных средства и врезался в бетонный бордюр. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. «О пропаже автомобиля в отдел полиции ночью сообщил 39-летний владелец. Ключи от машины он оставил в замке зажигания», — передает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Подросток угнал чужую машину, а по пути повредил еще две машины марки Toyota, одну Seat, после чего его поездка прервалась бетонным бордюром, выяснилось в ходе расследования. Злоумышленник бросил угнанную машину и попытался скрыться, но благодаря описанию от очевидцев и последующим поискам полицейские смогли его задержать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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