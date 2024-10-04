Подросток в Сатке угнал чужую машину и по пути разбил еще три. Фото

05 октября 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

Подросток угнал машину ночью (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Саткинском районе Челябинской области 15-летний подросток угнал машину марки Niva, по пути разбил еще три транспортных средства и врезался в бетонный бордюр. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. «О пропаже автомобиля в отдел полиции ночью сообщил 39-летний владелец. Ключи от машины он оставил в замке зажигания», — передает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Подросток угнал чужую машину, а по пути повредил еще две машины марки Toyota, одну Seat, после чего его поездка прервалась бетонным бордюром, выяснилось в ходе расследования. Злоумышленник бросил угнанную машину и попытался скрыться, но благодаря описанию от очевидцев и последующим поискам полицейские смогли его задержать. Одна из поврежденных машин telegram-канал «Полиция Южного Урала» Угнанную машину подросток бросил Telegram-канал «Полиция Южного Урала» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Саткинском районе Челябинской области 15-летний подросток угнал машину марки Niva, по пути разбил еще три транспортных средства и врезался в бетонный бордюр. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. «О пропаже автомобиля в отдел полиции ночью сообщил 39-летний владелец. Ключи от машины он оставил в замке зажигания», — передает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Подросток угнал чужую машину, а по пути повредил еще две машины марки Toyota, одну Seat, после чего его поездка прервалась бетонным бордюром, выяснилось в ходе расследования. Злоумышленник бросил угнанную машину и попытался скрыться, но благодаря описанию от очевидцев и последующим поискам полицейские смогли его задержать.