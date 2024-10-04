В Саткинском районе Челябинской области 15-летний подросток угнал машину марки Niva, по пути разбил еще три транспортных средства и врезался в бетонный бордюр. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«О пропаже автомобиля в отдел полиции ночью сообщил 39-летний владелец. Ключи от машины он оставил в замке зажигания», — передает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Подросток угнал чужую машину, а по пути повредил еще две машины марки Toyota, одну Seat, после чего его поездка прервалась бетонным бордюром, выяснилось в ходе расследования. Злоумышленник бросил угнанную машину и попытался скрыться, но благодаря описанию от очевидцев и последующим поискам полицейские смогли его задержать.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!