04 октября 2024

В Тюмени дети закидали камнями окна квартир. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На окнах остались сколы и повреждения
На окнах остались сколы и повреждения Фото:

В Тюмени на улице проезд Стахановцев вечером 4 октября двое детей кидали камни в окна квартиры на первом этаже. В соцсети очевидцы пожаловались на юных хулиганов и пообещали обратиться в полицию.

«Проезд Стахановцев, дом №6. Школьники бросают камни в окна на первом этаже. Завтра будет заявление в полицию», — передает сообщение очевидцев telegram-канал «Тюмень ЧП».

Уточняется, что на окнах остались сколы и повреждения. У ребят есть возможность избежать наказания, если их родители выйдут на связь для решения вопроса.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управлении МВД по тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Тюмени на улице проезд Стахановцев вечером 4 октября двое детей кидали камни в окна квартиры на первом этаже. В соцсети очевидцы пожаловались на юных хулиганов и пообещали обратиться в полицию. «Проезд Стахановцев, дом №6. Школьники бросают камни в окна на первом этаже. Завтра будет заявление в полицию», — передает сообщение очевидцев telegram-канал «Тюмень ЧП». Уточняется, что на окнах остались сколы и повреждения. У ребят есть возможность избежать наказания, если их родители выйдут на связь для решения вопроса. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управлении МВД по тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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