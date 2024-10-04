В Тюмени на улице проезд Стахановцев вечером 4 октября двое детей кидали камни в окна квартиры на первом этаже. В соцсети очевидцы пожаловались на юных хулиганов и пообещали обратиться в полицию.
«Проезд Стахановцев, дом №6. Школьники бросают камни в окна на первом этаже. Завтра будет заявление в полицию», — передает сообщение очевидцев telegram-канал «Тюмень ЧП».
Уточняется, что на окнах остались сколы и повреждения. У ребят есть возможность избежать наказания, если их родители выйдут на связь для решения вопроса.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управлении МВД по тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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