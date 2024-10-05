Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла РФ в Вашингтоне
Анатолий Антонов покидает пост посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщило российское дипломатическое представительство в Вашингтоне.
«Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла РФ в США», — передает российское диппредставительство. Детали и причины завершения дипломатической миссии Антонова пока не сообщаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.