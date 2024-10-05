Антонов завершил работу в качестве посла РФ в США

05 октября 2024 в 22:00 Размер текста - 17 +

Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла РФ в Вашингтоне Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Анатолий Антонов покидает пост посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщило российское дипломатическое представительство в Вашингтоне. «Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла РФ в США», — передает российское диппредставительство. Детали и причины завершения дипломатической миссии Антонова пока не сообщаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Анатолий Антонов покидает пост посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщило российское дипломатическое представительство в Вашингтоне. «Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла РФ в США», — передает российское диппредставительство. Детали и причины завершения дипломатической миссии Антонова пока не сообщаются.