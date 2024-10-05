Антонов завершил работу в качестве посла РФ в США

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Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла РФ в Вашингтоне Фото:

Анатолий Антонов покидает пост посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщило российское дипломатическое представительство в Вашингтоне.

«Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла РФ в США», — передает российское диппредставительство. Детали и причины завершения дипломатической миссии Антонова пока не сообщаются.

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Анатолий Антонов покидает пост посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщило российское дипломатическое представительство в Вашингтоне. «Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла РФ в США», — передает российское диппредставительство. Детали и причины завершения дипломатической миссии Антонова пока не сообщаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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