Жители поселка Уральский Нытвенского округа (Пермский край) проводят в последний путь бойца Илью Пермякова, который погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщили представители администрации округа.
«В ходе специальной военной операции погиб стрелок Илья Александрович Пермяков. Церемония прощания пройдет 7 октября в поселке Уральский», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике мэрии Нытвенского округа в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что погиб боец 9 августа во время несения военной службы, проявив мужество и героизм. Представители администрации округа выразили соболезнования родным и близким героя.
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