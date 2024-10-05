05 октября 2024
04 октября 2024

В Пермском крае простятся с погибшим бойцом СВО Ильей Пермяковым. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стало известно о гибели бойца СВО
Стало известно о гибели бойца СВО Фото:

Жители поселка Уральский Нытвенского округа (Пермский край) проводят в последний путь бойца Илью Пермякова, который погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщили представители администрации округа.

«В ходе специальной военной операции погиб стрелок Илья Александрович Пермяков. Церемония прощания пройдет 7 октября в поселке Уральский», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике мэрии Нытвенского округа в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что погиб боец 9 августа во время несения военной службы, проявив мужество и героизм. Представители администрации округа выразили соболезнования родным и близким героя. 

Погиб Илья Пермяков при выполнении военного долга
Погиб Илья Пермяков при выполнении военного долга
Фото:

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Жители поселка Уральский Нытвенского округа (Пермский край) проводят в последний путь бойца Илью Пермякова, который погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщили представители администрации округа. «В ходе специальной военной операции погиб стрелок Илья Александрович Пермяков. Церемония прощания пройдет 7 октября в поселке Уральский», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике мэрии Нытвенского округа в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что погиб боец 9 августа во время несения военной службы, проявив мужество и героизм. Представители администрации округа выразили соболезнования родным и близким героя. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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