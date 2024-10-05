05 октября 2024

Минобороны одобрило создание компьютерной игры про СВО

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Презентация исторической приключенческой игры "Смута 1612". 4 апреля 2024. Нижний Новгород, компьютерная игра, геймер
Геймерам в России представят игру про СВО Фото:

Разработка компьютерной игры про СВО, получившей название «Отряд 22: ZOV», ведется в России при поддержке Минобороны РФ. Игра представляет собой стратегию в реальном времени, которая в интерактивном формате расскажет о событиях специальной военной операции. Об этом заявил начальник управления культурно-досуговой работы Главного военно-политического управления ВС РФ Эдуард Масловский.

«Мы создаем продукт, который позволит пользователям узнать о событиях СВО, в том числе о происходившем в Донбассе, Мариуполе и Авдеевке. Консультационную поддержку оказывает Герой РФ Владислав Головин, известный под позывным Струна», — цитируют Масловского «Известия».

Игрокам будет предоставлена возможность управления отрядом с видом сверху и контроля за каждым действием в режиме реального времени. В процессе прохождения кампаний геймерам предстоит освоить новые виды оружия и техники, а также применить различные тактики в разнообразных миссиях. Выход игры запланирован на конец 2024 года.

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Разработка компьютерной игры про СВО, получившей название «Отряд 22: ZOV», ведется в России при поддержке Минобороны РФ. Игра представляет собой стратегию в реальном времени, которая в интерактивном формате расскажет о событиях специальной военной операции. Об этом заявил начальник управления культурно-досуговой работы Главного военно-политического управления ВС РФ Эдуард Масловский. «Мы создаем продукт, который позволит пользователям узнать о событиях СВО, в том числе о происходившем в Донбассе, Мариуполе и Авдеевке. Консультационную поддержку оказывает Герой РФ Владислав Головин, известный под позывным Струна», — цитируют Масловского «Известия». Игрокам будет предоставлена возможность управления отрядом с видом сверху и контроля за каждым действием в режиме реального времени. В процессе прохождения кампаний геймерам предстоит освоить новые виды оружия и техники, а также применить различные тактики в разнообразных миссиях. Выход игры запланирован на конец 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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