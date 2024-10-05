Минобороны одобрило создание компьютерной игры про СВО

06 октября 2024 в 03:16 Размер текста - 17 +

Геймерам в России представят игру про СВО Фото: Роман Наумов © URA.RU Разработка компьютерной игры про СВО, получившей название «Отряд 22: ZOV», ведется в России при поддержке Минобороны РФ. Игра представляет собой стратегию в реальном времени, которая в интерактивном формате расскажет о событиях специальной военной операции. Об этом заявил начальник управления культурно-досуговой работы Главного военно-политического управления ВС РФ Эдуард Масловский. «Мы создаем продукт, который позволит пользователям узнать о событиях СВО, в том числе о происходившем в Донбассе, Мариуполе и Авдеевке. Консультационную поддержку оказывает Герой РФ Владислав Головин, известный под позывным Струна», — цитируют Масловского «Известия». Игрокам будет предоставлена возможность управления отрядом с видом сверху и контроля за каждым действием в режиме реального времени. В процессе прохождения кампаний геймерам предстоит освоить новые виды оружия и техники, а также применить различные тактики в разнообразных миссиях. Выход игры запланирован на конец 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разработка компьютерной игры про СВО, получившей название «Отряд 22: ZOV», ведется в России при поддержке Минобороны РФ. Игра представляет собой стратегию в реальном времени, которая в интерактивном формате расскажет о событиях специальной военной операции. Об этом заявил начальник управления культурно-досуговой работы Главного военно-политического управления ВС РФ Эдуард Масловский. «Мы создаем продукт, который позволит пользователям узнать о событиях СВО, в том числе о происходившем в Донбассе, Мариуполе и Авдеевке. Консультационную поддержку оказывает Герой РФ Владислав Головин, известный под позывным Струна», — цитируют Масловского «Известия». Игрокам будет предоставлена возможность управления отрядом с видом сверху и контроля за каждым действием в режиме реального времени. В процессе прохождения кампаний геймерам предстоит освоить новые виды оружия и техники, а также применить различные тактики в разнообразных миссиях. Выход игры запланирован на конец 2024 года.