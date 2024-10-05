05 октября 2024
04 октября 2024

В Салехарде выпал первый снег. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фотографиями снега жители делятся в социальных сетях
Фотографиями снега жители делятся в социальных сетях Фото:

В Салехарде минувшей ночью выпал первый снег. Об этом жители рассказали в социальных сетях. 

«Вот и все! Зима пришла. В Салехарде первый снег», — написали в telegram-канале «В Салехарде». 

Первый снег в Салехарде
Первый снег в Салехарде
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что города ЯНАО накроют снегопады. По данным синоптиков, на большей части территорий округа прогнозируются осадки в виде мокрого снега.

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В Салехарде минувшей ночью выпал первый снег. Об этом жители рассказали в социальных сетях.  «Вот и все! Зима пришла. В Салехарде первый снег», — написали в telegram-канале «В Салехарде».  Ранее URA.RU сообщало, что города ЯНАО накроют снегопады. По данным синоптиков, на большей части территорий округа прогнозируются осадки в виде мокрого снега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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