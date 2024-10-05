Фотографиями снега жители делятся в социальных сетях
В Салехарде минувшей ночью выпал первый снег. Об этом жители рассказали в социальных сетях.
«Вот и все! Зима пришла. В Салехарде первый снег», — написали в telegram-канале «В Салехарде».
Первый снег в Салехарде
Ранее URA.RU сообщало, что города ЯНАО накроют снегопады. По данным синоптиков, на большей части территорий округа прогнозируются осадки в виде мокрого снега.
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