Армия Израиля нанесла четыре удара по объектам «Хезболлах» возле Бейрута

06 октября 2024 в 05:09 Размер текста - 17 +

ЦАХАЛ нанесла удары по южному пригороду Бейрута Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Израильские ВВС осуществили точечные удары по объектам «Хезболлах» в Ливане. Об этом сообщает телеканал Al Hadath. «Истребители израильских ВВС нанесли четыре точечных удара по объектам шиитской организации „Хезболлах“ в южном предместье ливанской столицы Шуэйфат», — передает телеканал. Согласно информации Al Hadath, в зону атаки попали также здания с офисами «Хезболлах» в районах Харет-Хорейк и Эль-Амрусия. Сильные пожары вспыхнули на южной окраине ливанской столицы в районах, которые подверглись бомбардировкам израильских ВВС. Ливанские СМИ и местные жители в соцсетях публикуют кадры взрывов в Бейруте после израильских ударов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израильские ВВС осуществили точечные удары по объектам «Хезболлах» в Ливане. Об этом сообщает телеканал Al Hadath. «Истребители израильских ВВС нанесли четыре точечных удара по объектам шиитской организации „Хезболлах“ в южном предместье ливанской столицы Шуэйфат», — передает телеканал. Согласно информации Al Hadath, в зону атаки попали также здания с офисами «Хезболлах» в районах Харет-Хорейк и Эль-Амрусия. Сильные пожары вспыхнули на южной окраине ливанской столицы в районах, которые подверглись бомбардировкам израильских ВВС. Ливанские СМИ и местные жители в соцсетях публикуют кадры взрывов в Бейруте после израильских ударов.