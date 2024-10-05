05 октября 2024

Армия Израиля нанесла четыре удара по объектам «Хезболлах» возле Бейрута

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, военный, stock, цахал
ЦАХАЛ нанесла удары по южному пригороду Бейрута Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Израильские ВВС осуществили точечные удары по объектам «Хезболлах» в Ливане. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

«Истребители израильских ВВС нанесли четыре точечных удара по объектам шиитской организации „Хезболлах“ в южном предместье ливанской столицы Шуэйфат», — передает телеканал. Согласно информации Al Hadath, в зону атаки попали также здания с офисами «Хезболлах» в районах Харет-Хорейк и Эль-Амрусия.

Сильные пожары вспыхнули на южной окраине ливанской столицы в районах, которые подверглись бомбардировкам израильских ВВС. Ливанские СМИ и местные жители в соцсетях публикуют кадры взрывов в Бейруте после израильских ударов.

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Израильские ВВС осуществили точечные удары по объектам «Хезболлах» в Ливане. Об этом сообщает телеканал Al Hadath. «Истребители израильских ВВС нанесли четыре точечных удара по объектам шиитской организации „Хезболлах“ в южном предместье ливанской столицы Шуэйфат», — передает телеканал. Согласно информации Al Hadath, в зону атаки попали также здания с офисами «Хезболлах» в районах Харет-Хорейк и Эль-Амрусия. Сильные пожары вспыхнули на южной окраине ливанской столицы в районах, которые подверглись бомбардировкам израильских ВВС. Ливанские СМИ и местные жители в соцсетях публикуют кадры взрывов в Бейруте после израильских ударов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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