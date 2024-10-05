05 октября 2024

В Москве арестовали экс-депутата Тверской гордумы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка СОБРа Уральской таможни. Свердловская область, фсб, шпион, захват преступника, захват террористов, наручники, задержание
Степан Черемных отправлен в СИЗО до 16 ноября Фото:

Бывший депутат Тверской городской думы Степан Черемных арестован по обвинению в посредничестве в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Басманного районного суда Москвы.

«Черемных обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. Суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 ноября 2024 года», — указывается в документе, с которым ознакомился ТАСС. Суд считает, что на свободе Черемных может помешать следствию, сокрыть доказательства и проинформировать соучастников.

Уголовное дело Черемных связано с делом о получении взяток его супругой — экс-главой департамента транспорта Ярославской области Татьяной Черемных. Адвокат обвиняемого протестовал против ареста, указывая на наличие у подзащитного малолетнего ребенка, матери-инвалида и собственных заболеваний, требующих лечения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший депутат Тверской городской думы Степан Черемных арестован по обвинению в посредничестве в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Басманного районного суда Москвы. «Черемных обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. Суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 ноября 2024 года», — указывается в документе, с которым ознакомился ТАСС. Суд считает, что на свободе Черемных может помешать следствию, сокрыть доказательства и проинформировать соучастников. Уголовное дело Черемных связано с делом о получении взяток его супругой — экс-главой департамента транспорта Ярославской области Татьяной Черемных. Адвокат обвиняемого протестовал против ареста, указывая на наличие у подзащитного малолетнего ребенка, матери-инвалида и собственных заболеваний, требующих лечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...