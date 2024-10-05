В Москве арестовали экс-депутата Тверской гордумы

06 октября 2024 в 05:20 Размер текста - 17 +

Степан Черемных отправлен в СИЗО до 16 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший депутат Тверской городской думы Степан Черемных арестован по обвинению в посредничестве в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Басманного районного суда Москвы. «Черемных обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. Суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 ноября 2024 года», — указывается в документе, с которым ознакомился ТАСС. Суд считает, что на свободе Черемных может помешать следствию, сокрыть доказательства и проинформировать соучастников. Уголовное дело Черемных связано с делом о получении взяток его супругой — экс-главой департамента транспорта Ярославской области Татьяной Черемных. Адвокат обвиняемого протестовал против ареста, указывая на наличие у подзащитного малолетнего ребенка, матери-инвалида и собственных заболеваний, требующих лечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший депутат Тверской городской думы Степан Черемных арестован по обвинению в посредничестве в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Басманного районного суда Москвы. «Черемных обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. Суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 ноября 2024 года», — указывается в документе, с которым ознакомился ТАСС. Суд считает, что на свободе Черемных может помешать следствию, сокрыть доказательства и проинформировать соучастников. Уголовное дело Черемных связано с делом о получении взяток его супругой — экс-главой департамента транспорта Ярославской области Татьяной Черемных. Адвокат обвиняемого протестовал против ареста, указывая на наличие у подзащитного малолетнего ребенка, матери-инвалида и собственных заболеваний, требующих лечения.