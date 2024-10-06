Исследование показало, что способно помочь снизить риск развития атопического дерматита

Monavista Daily: витамин Е способен помочь от развития атопического дерматита

06 октября 2024 в 06:20 Размер текста - 17 +

Исследователи призывают к осторожности в применении витамина Е Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Витамин Е может снижать риск развития атопического дерматита. К такому выводу пришли ученые Пекинского университета китайской медицины. Это хроническое заболевание часто начинается в детстве и может продолжаться в зрелом возрасте, связано с ослабленным кожным барьером и восприимчивостью кожи к раздражениям, говорится в исследованиях. «С увеличением потребления витамина Е вероятность развития атопического дерматита снижалась примерно на 14%», — отмечают исследователи, передает Monavista Daily. Уточняется, что такие витамины как каротин и ретинол не показали защитного эффекта. Исследователи призывают к осторожности в применении витамина Е в качестве профилактики или лечения атопического дерматита без дополнительных исследований. Они предупреждают, что, несмотря на потенциальный защитный эффект, это не является гарантией полной защиты от заболевания. Необходимо учитывать роль сбалансированного питания для поддержания здоровья кожи. Ранее врач и телеведущая Елена Малышева сообщила, что на дефицит витамина D могут указывать усталость, повышенная утомляемость, переломы, а также ломкость волос и ногтей. По ее мнению, здоровым людям не требуется регулярно измерять уровень витамина D. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Витамин Е может снижать риск развития атопического дерматита. К такому выводу пришли ученые Пекинского университета китайской медицины. Это хроническое заболевание часто начинается в детстве и может продолжаться в зрелом возрасте, связано с ослабленным кожным барьером и восприимчивостью кожи к раздражениям, говорится в исследованиях. «С увеличением потребления витамина Е вероятность развития атопического дерматита снижалась примерно на 14%», — отмечают исследователи, передает Monavista Daily. Уточняется, что такие витамины как каротин и ретинол не показали защитного эффекта. Исследователи призывают к осторожности в применении витамина Е в качестве профилактики или лечения атопического дерматита без дополнительных исследований. Они предупреждают, что, несмотря на потенциальный защитный эффект, это не является гарантией полной защиты от заболевания. Необходимо учитывать роль сбалансированного питания для поддержания здоровья кожи. Ранее врач и телеведущая Елена Малышева сообщила, что на дефицит витамина D могут указывать усталость, повышенная утомляемость, переломы, а также ломкость волос и ногтей. По ее мнению, здоровым людям не требуется регулярно измерять уровень витамина D.