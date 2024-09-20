20 сентября 2024

Малышева раскрыла, что происходит в организме из-за дефицита витамина D

Малышева: усталость, утомляемость и переломы говорят о нехватке витамина D
© Служба новостей «URA.RU»
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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, портрет, малышева елена
Елена Малышева отметила, что следует обратиться к врачу и сдать анализ Фото:

Усталость, повышенная утомляемость, переломы, а также ломкость волос и ногтей могут указывать на дефицит витамина D. Об этом рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.

«Проще всего сдать анализ, чтобы узнать, есть ли у вас недостаток витамина D. Симптомы, указывающие на дефицит, включают в себя повышенную утомляемость, усталость, переломы, ломкость волос и ногтей. Если замечен какой-либо из этих признаков, следует обратиться к врачу», — написала Малышева в своем telegram-канале.

Елена Малышева рассказывала, что здоровым людям не требуется регулярно измерять уровень витамина D, который синтезируется в организме под воздействием солнечных лучей. Для этого, по словам экспертов из передачи «Жить здорово!», необходимо обнажить примерно 25% тела на 15-20 минут. Кардиолог Герман Гандельман отметил, что витамин D является ключевым для формирования костей и работы нервной системы.

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Усталость, повышенная утомляемость, переломы, а также ломкость волос и ногтей могут указывать на дефицит витамина D. Об этом рассказала врач и телеведущая Елена Малышева. «Проще всего сдать анализ, чтобы узнать, есть ли у вас недостаток витамина D. Симптомы, указывающие на дефицит, включают в себя повышенную утомляемость, усталость, переломы, ломкость волос и ногтей. Если замечен какой-либо из этих признаков, следует обратиться к врачу», — написала Малышева в своем telegram-канале. Елена Малышева рассказывала, что здоровым людям не требуется регулярно измерять уровень витамина D, который синтезируется в организме под воздействием солнечных лучей. Для этого, по словам экспертов из передачи «Жить здорово!», необходимо обнажить примерно 25% тела на 15-20 минут. Кардиолог Герман Гандельман отметил, что витамин D является ключевым для формирования костей и работы нервной системы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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