Малышева раскрыла, что происходит в организме из-за дефицита витамина D

Малышева: усталость, утомляемость и переломы говорят о нехватке витамина D

21 сентября 2024 в 04:39 Размер текста - 17 +

Елена Малышева отметила, что следует обратиться к врачу и сдать анализ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Усталость, повышенная утомляемость, переломы, а также ломкость волос и ногтей могут указывать на дефицит витамина D. Об этом рассказала врач и телеведущая Елена Малышева. «Проще всего сдать анализ, чтобы узнать, есть ли у вас недостаток витамина D. Симптомы, указывающие на дефицит, включают в себя повышенную утомляемость, усталость, переломы, ломкость волос и ногтей. Если замечен какой-либо из этих признаков, следует обратиться к врачу», — написала Малышева в своем telegram-канале. Елена Малышева рассказывала, что здоровым людям не требуется регулярно измерять уровень витамина D, который синтезируется в организме под воздействием солнечных лучей. Для этого, по словам экспертов из передачи «Жить здорово!», необходимо обнажить примерно 25% тела на 15-20 минут. Кардиолог Герман Гандельман отметил, что витамин D является ключевым для формирования костей и работы нервной системы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Усталость, повышенная утомляемость, переломы, а также ломкость волос и ногтей могут указывать на дефицит витамина D. Об этом рассказала врач и телеведущая Елена Малышева. «Проще всего сдать анализ, чтобы узнать, есть ли у вас недостаток витамина D. Симптомы, указывающие на дефицит, включают в себя повышенную утомляемость, усталость, переломы, ломкость волос и ногтей. Если замечен какой-либо из этих признаков, следует обратиться к врачу», — написала Малышева в своем telegram-канале. Елена Малышева рассказывала, что здоровым людям не требуется регулярно измерять уровень витамина D, который синтезируется в организме под воздействием солнечных лучей. Для этого, по словам экспертов из передачи «Жить здорово!», необходимо обнажить примерно 25% тела на 15-20 минут. Кардиолог Герман Гандельман отметил, что витамин D является ключевым для формирования костей и работы нервной системы.