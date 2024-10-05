Курганский врач Очеретина рассказала, сколько воды нужно пить при грыже в шейном отделе

Курганский врач Очеретина: при грыже в шее нужно пить литр воды на 30 кг веса

06 октября 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

Необходимо выпивать литр воды на 30 килограммов веса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врач из Кургана Ирина Очеретина рассказала, что при грыже позвоночника в шейном отделе необходимо пить воду, чтобы избежать рецидивов и освободить зажатые участки. Необходимо выпивать литр воды на 30 килограммов веса, рассказала Очеретина в своих соцсетях. «Фиброзное кольцо, окружающее диск, должно быть упругим и крепким, но если оно не выдерживает, то, скорее всего, из-за повторяющихся нагрузок с наклоном головы вперед. Необходимо расправить передние тракты и устранить компрессию, чтобы избежать рецидивов и формирования новых грыж. Важна гидратация, так как влажные структуры более прочные. Нужно освободить зажатые участки, поэтому рекомендуется выпивать литр чистой воды на каждые 30 килограммов веса, но не более двух литров в день», — рассказала Очеретина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Ирина Очеретина рассказывала, как избавиться от боли в позвоночнике. По ее словам, необходимо выполнять упражнения на растяжку в течение рабочего дня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врач из Кургана Ирина Очеретина рассказала, что при грыже позвоночника в шейном отделе необходимо пить воду, чтобы избежать рецидивов и освободить зажатые участки. Необходимо выпивать литр воды на 30 килограммов веса, рассказала Очеретина в своих соцсетях. «Фиброзное кольцо, окружающее диск, должно быть упругим и крепким, но если оно не выдерживает, то, скорее всего, из-за повторяющихся нагрузок с наклоном головы вперед. Необходимо расправить передние тракты и устранить компрессию, чтобы избежать рецидивов и формирования новых грыж. Важна гидратация, так как влажные структуры более прочные. Нужно освободить зажатые участки, поэтому рекомендуется выпивать литр чистой воды на каждые 30 килограммов веса, но не более двух литров в день», — рассказала Очеретина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Ирина Очеретина рассказывала, как избавиться от боли в позвоночнике. По ее словам, необходимо выполнять упражнения на растяжку в течение рабочего дня.