Курганский врач Очеретина рассказала, как избавиться от боли в позвоночнике

Курганский врач Очеретина: нужно делать растяжку от боли в позвоночнике

02 октября 2024 в 05:36 Размер текста - 17 +

Ирина Очеретина отметила, что позвоночник любит не только нагрузки, но и раскрепощение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врач из Кургана Ирина Очеретина рассказала, что от боли в позвоночнике необходимо выполнять упражнения на растяжку в течение рабочего дня. Об этом она пишет в своих соцсетях. «Мы часами нагружаем свой позвоночник, сидя в кабинете, потом садимся за руль, долго добираемся до дома, снова нагружаем его. Пожалуйста, заботьтесь о своем позвоночнике. Он любит не только нагрузки, но и раскрепощение, освобождение всех трактов и околопозвоночных мышц. Выполняйте упражнения на растяжку в течение рабочего дня. Поработали пару часов — встаньте, пошевелитесь», — написала Очеретина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Ирина Очеретина рассказала про два упражнения от боли в шее или пояснице. По ее словам, несколько простых действий помогут как облегчить боль, так и полностью снять ее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врач из Кургана Ирина Очеретина рассказала, что от боли в позвоночнике необходимо выполнять упражнения на растяжку в течение рабочего дня. Об этом она пишет в своих соцсетях. «Мы часами нагружаем свой позвоночник, сидя в кабинете, потом садимся за руль, долго добираемся до дома, снова нагружаем его. Пожалуйста, заботьтесь о своем позвоночнике. Он любит не только нагрузки, но и раскрепощение, освобождение всех трактов и околопозвоночных мышц. Выполняйте упражнения на растяжку в течение рабочего дня. Поработали пару часов — встаньте, пошевелитесь», — написала Очеретина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Ирина Очеретина рассказала про два упражнения от боли в шее или пояснице. По ее словам, несколько простых действий помогут как облегчить боль, так и полностью снять ее.