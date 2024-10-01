01 октября 2024

Курганский врач Очеретина рассказала, как избавиться от боли в позвоночнике

Курганский врач Очеретина: нужно делать растяжку от боли в позвоночнике
© Служба новостей «URA.RU»
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Музей академика Илизарова. Курган, музей илизарова, музейный экспонат, позвоночник
Ирина Очеретина отметила, что позвоночник любит не только нагрузки, но и раскрепощение Фото:

Врач из Кургана Ирина Очеретина рассказала, что от боли в позвоночнике необходимо выполнять упражнения на растяжку в течение рабочего дня. Об этом она пишет в своих соцсетях.

«Мы часами нагружаем свой позвоночник, сидя в кабинете, потом садимся за руль, долго добираемся до дома, снова нагружаем его. Пожалуйста, заботьтесь о своем позвоночнике. Он любит не только нагрузки, но и раскрепощение, освобождение всех трактов и околопозвоночных мышц. Выполняйте упражнения на растяжку в течение рабочего дня. Поработали пару часов — встаньте, пошевелитесь», — написала Очеретина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Ирина Очеретина рассказала про два упражнения от боли в шее или пояснице. По ее словам, несколько простых действий помогут как облегчить боль, так и полностью снять ее.

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Врач из Кургана Ирина Очеретина рассказала, что от боли в позвоночнике необходимо выполнять упражнения на растяжку в течение рабочего дня. Об этом она пишет в своих соцсетях. «Мы часами нагружаем свой позвоночник, сидя в кабинете, потом садимся за руль, долго добираемся до дома, снова нагружаем его. Пожалуйста, заботьтесь о своем позвоночнике. Он любит не только нагрузки, но и раскрепощение, освобождение всех трактов и околопозвоночных мышц. Выполняйте упражнения на растяжку в течение рабочего дня. Поработали пару часов — встаньте, пошевелитесь», — написала Очеретина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Ирина Очеретина рассказала про два упражнения от боли в шее или пояснице. По ее словам, несколько простых действий помогут как облегчить боль, так и полностью снять ее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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