Разработка организованной преступной группировки, создавшей бизнес на торговле гражданством в отделе по вопросам миграции УМВД Сургута (ХМАО), началась в сентябре 2022 года. Именно тогда в правоохранительные органы начали поступать первые жалобы на действия начальницы отдела Людмилы Карамовой и ее подчиненной Айнуры Испердиновой. На коррупцию жаловались даже их коллеги, и одним из поводов для сплетен, по словам источника в силовых структурах, стал ковер с портретом Карамовой, который благодарная диаспора якобы подарила ей за помощь в легализации соотечественников. О громком расследовании и покровителях ОПГ, предупредивших о задержании, — в материале URA.RU.
На отдел миграции жаловались даже коллеги
Сургут — крупнейший город ХМАО, где активно ведется стройка. И именно здесь вопрос нелегальной миграции стоит острее, чем в других муниципалитетах Югры. «Скандалы с получением талончиков были постоянно, на то, что в очереди ими торгуют некие „посредники“ при покровительстве Карамовой и ее подчиненных, жаловались жители города. Сургутяне даже создавали группу в соцсетях, чтобы продвигать эти обращения. Естественно, сначала пошли проверки, наши начали копать. О коррупции в отделе мы сообщали еще два года назад», — поделился один из бывших силовиков на условиях анонимности.
По уголовному делу главы отдела миграции Сургута Карамовой проходят шесть фигурантов: ее подчиненная, начальник отделения по приобретению гражданства, разрешительно-визовой работе и миграционной работе Айнура Испердинова, а также два бизнесмена и еще двое мигрантов. Индивидуальный предприниматель Элчин Ахвердиев (уроженец Казахстана) занимался правовой помощью, юрлицо ликвидировано 18 сентября. Умеджон Бобокалонов (уроженец Таджикистана) также в статусе ИП занимался строительством. При этом, источники в силовых структурах отмечают, что Испердинова с Ахвердиевым состоят в близких отношениях.
По версии следствия, ОПГ контролировала прибытие, убытие, распределение мигрантов, проводила постановку на учет и помогала получить гражданство РФ. «За номера в электронной очереди нужно было заплатить от 5 тысяч рублей, а за покупку гражданства — порядка 160 тысяч рублей, своя цена была и за ускоренное получение красного штампа о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка, и за загранпаспорта», — отмечает инсайдер.
Карамовой, Испердиновой, бизнесменам и еще двум членам группировки предъявлены обвинения в создании ОПГ и организации канала нелегальной миграции. Еще двое участников процесса после заседания суда об избрании меры пресечения отправились в автозак. Опознать их корреспонденту агентства не удалось — оба, выходя из здания суда, прикрывали лица куртками.
Благодарность за помощь в легализации и покровители
За два года, пока велось расследование, бизнес по легализации мигрантов только набирал обороты. Источники URA.RU в силовых структурах отмечают, что в уголовном деле говорится о незаконной выдаче гражданства более чем тысяче иностранцев. При этом отмечается, что у Карамовой установились прочные с одной из диаспор. «Мигранты, которым она помогла получить гражданство, построили ей дачу. А их жены выткали ковер с ее портретом в благодарность за помощь», — рассказал информатор на условиях анонимности.
Источники утверждают, что скандальный ковер, ставший поводом для сплетен, при обысках обнаружен не был. «Говорят, что Карамова успела от него избавиться. Похоже, что ее кто-то предупредил о возбуждении уголовного дела — заметно, что и у нее, и у подельников зачищена информация в телефонах, не хватает и некоторых документов. Они явно готовились к предъявлению обвинений. Говорят, что у ОПГ есть влиятельный покровитель из числа бывших сургутских силовиков, который сейчас работает в окружной столице. Вызывает вопросы и мягкая мера пресечения — ту же Оксану Семенову, главу управления миграции ХМАО, отправили в СИЗО после задержания. А там речь не шла об ОПГ», — сообщили инсайдеры.
Следственный комитет настаивал на заключении подозреваемых под стражу. Однако помощник прокурора Сургута Голубев ходатайство не поддержал. В итоге судья Слюсарева с учетом положительных характеристик и наличия несовершеннолетних детей приняла решение избрать меру пресечения в виде домашнего ареста до 2 декабря.
В ХМАО ждут новых уголовных дел
Источники осторожно отмечают передел рынка услуг выдачи гражданства. «Еще буквально год назад очень многое было завязано на диаспорах, которые выполняли роль посредников. Сейчас все плавно переходит под крыло государства. Да и миграционная политика изменилась не в пользу таких вот посредников, семьи которых приезжают, чтобы получить пособия. А в Югре эти выплаты одни из самых высоких по стране», — отмечает инсайдер.
Собеседники агентства в силовых структурах отмечают, что расследование еще не завершено. Ни РУФСБ по Тюменской области, ни управление Следственного комитета, ни УМВД пока официально не прокомментировали ситуацию.
Карамова стала третьим руководителем отдела миграции в ХМАО, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Главу окружного управления миграции Семенову судят за взятку от застройщика, а в Нижневартовске на начальника отдела было возбуждено уголовное дело по статье «халатность». «Проверки ожидают и сам главк, и другие муниципалитеты региона», — поделился мнением один из силовиков.
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